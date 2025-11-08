IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 19

Най-малко петима души загинаха при торнадо в Бразилия

Опустошена е част от село

08.11.2025 | 09:49 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Най-малко петима души загинаха, а поне 130 са ранените в торнадо, което опустоши снощи част от село в бразилския щат Парана, в южната част на страната, предаде Франс прес, като се позова на местните власти.

"Гражданската защита на щата Парана със съжаление съобщава, че вече са потвърдени пет смъртни случая след торнадото“, се посочва в официално изявление.

Торнадото връхлетя община Рио Бонито до Игуасу, уточнява АФП.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

торнадо Бразилия село
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem