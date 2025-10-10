Мирното споразумение на Тръмп за Газа е сключено в “Бункер за милиардери” в Маями

Историческото мирно споразумение между Израел и "Хамас" на президента Доналд Тръмп беше сключено в имение в Маями, на 1600 километра от центровете на властта във Вашингтон.

Зетят на Тръмп, Джаред Кушнер, беше в дома си за 32,2 милиона долара на Индиън Крийк в Маями, често наричан "Бункер за милиардери“, когато научи, че Хамас е отворен за освобождаване на израелски заложници, държани в плен след атаките на 7 октомври.

След като участва в седмици на интензивни преговори с високи залози с всички основни играчи във войната, Кушнер знаеше, че е време да действа. Той веднага потеглил до остров Сънсет, където живее колегата му от строителния предприемач, превърнал се в преговарящ от администрацията на Тръмп и специален негов пратеник, Стив Уиткоф.

В дома на Уиткоф за 19 милиона долара, който той закупил през 2019 година, дуото превърнало богат анклав във Флорида в "дипломатически команден център", осигурявайки трудно извоюван мир в Близкия изток и осигурявайки на Тръмп историческа политическа победа.

От бункера във Флорида Кушнер и Уиткоф осъществявали и приемали обаждания от заинтересовани страни и ключови фигури в споразумението, включително самия Тръмп и членове на кабинета от израелското правителство.

В интервю за The New York Times Кушнер каза, че неговият приоритет е да убеди Израел да разгледа позитивите в изявлението на Хамас, вместо да се фокусира върху това колко още трябва да направят, за да осигурят траен мир.

"Стив и аз казахме на Израел: "Насърчаваме ви и вие да бъдете позитивни“, споделя първият зет.

"Хамас" се беше съгласил на дискусии, които биха довели до освобождаването на заложниците, но все още не беше посочил позицията си относно отказването от оръжията или политическия контрол над Газа.

В рамките на часове след като посланието на Уиткоф и Кушнер достигна Израел, премиерът Бенямин Нетаняху се съгласи да започне първа фаза от по-широкия мирен план на Тръмп.

След като планът беше в действие, Кушнер и Уиткоф се качиха на самолет за Египет, а по време на полета обсъждаха всички начини, по които сделката все още може да се провали, а също и методите, които биха използвали, за да я спасят.

Вътрешен човек от администрацията, запознат със сделката, каза пред Daily Mail, че би било "невъзможно“ да се уточнят тези окончателни детайли, без да се намират на място в Близкия изток.

Когато дуото пристигна в Египет, беше 6:30 ч. сутринта в сряда и директно се втурнаха в преговорите с висок залог и сключиха сделка около 2:30 ч. сутринта.

Въпреки че и двамата спяха "около пет часа за три дни“, Уиткоф и Кушнер усетиха промяна и в двете страни към средата. "[Те] започнаха да усещат, че всички са се преместили на място по средата, където... имаше сделка“, каза вътрешен източник и добавя: "Това беше наистина тъмен облак над Близкия изток и мисля, че всички са много развълнувани да продължат напред".

Кушнер, предприемач в недвижими имоти, който е натрупал опит в Ню Йорк, сравни глобалните преговори с работата си в града. "Има много неща за преговори, преди да получите договора и да инвестирате сериозно. Мисля, че просто сме свикнали със сложни сделки, които са много динамични, и със сложни характери“, каза той.

"Опитът, който Стив и аз имаме като хора, занимаващи се със сделки, е, че трябва да разбирате хората. Трябва да можете да извлечете най-важното от тях и след това да видите кой според вас играе игрички и колко място имате, за да настоявате?“, каза още съпругът на Иванка Тръмп.

В публикация в Truth Social в сряда американският президент потвърди, че сделката е била договорена в сряда вечерта и написа: "Израел ще изтегли войските си до договорена линия като първа стъпка към силен, траен и вечен мир. Всички страни ще бъдат третирани справедливо!“ Това е ВЕЛИКИ ден за арабския и мюсюлманския свят, Израел, всички околни държави и Съединените американски щати и ние благодарим на посредниците от Катар, Египет и Турция, които работиха с нас, за да осъществят това историческо и безпрецедентно събитие. Благословени са миротворците!"

Тръмп потвърди, че останалите заложници, за които се смята, че са около 20 оцелели, ще бъдат освободени в Израел в понеделник или вторник.

"Ще бъда там“, потвърди Тръмп на среща с финландския премиер в Овалния кабинет. Това се случи само часове след като Хамас обяви край на войната.

"Освобождаването им [на заложниците] е сложен процес. Предпочитам да не ви казвам какво трябва да направят, за да ги хванат. Има места, на които не искате да бъдете", добави президентът.

След като сделката беше сключена, Уиткоф и Кушнер отлетяха от Египет за Йерусалим, за да присъстват на заседание на кабинета с израелски представители. Според източник, те с били посрещнати с масови аплодисменти.

"Всички започнаха да ръкопляскат. Тръмп е много популярен в държавата Израел по всички очевидни причини", добавя източникът.

Подробности за срещата, които изтекоха в The Jerusalem Post, показват, че не всичко е вървяло гладко за Uиткоф и Кушнер, дори когато са пристигнали в Израел. Те са посрещнати с твърда опозиция от министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, десен привърженик на сделката, който твърдо се противопоставя на сделката, за чието сключване двамата са работили толкова неуморно.

Бен-Гвир твърди, че сред палестинците, които държат в ареста, има "убийци на бебета“ и "изнасилвачи на жени“, отбелязвайки, че Съединените щати никога няма да освободят затворници, които са имали в ареста с подобни присъди.

Той каза, че мирът с "Хамас" е "невъзможен“, питайки двамата: "Бихте ли сключили мир с Хитлер? "Хамас" е Хитлер. Те искат да ни убият.“

Уиткоф е отговорил, като е споделил история за момента, в който е решил да прости на наркодилър, причинил смъртта на 22-годишния му син през 2011 година. Според публикацията той е споделил, че е видял родителите на наркодилъра в съда и в този момент е избрал прошката.

"Г-н Уиткоф, това е разликата: тези, които ни убиха на 7 октомври, не искат прошка. Семействата им се гордеят с това. Те искат да убиват евреи“, отговори Бен-Гвир.

Кушнер твърди, че сделката "насърчава участниците в арабския свят да се стремят към мир [и] гарантира сигурността на Израел.

Предприемачът беше облекчен, че се завръща у дома при съпругата си Иванка Тръмп и семейството си след сделката. Двойката се беше ангажирала да играе по-малко важна роля в администрацията на Тръмп този път, след като бяха начело на политическия живот по време на първия му мандат.