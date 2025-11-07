Битката за Газа: Защо никой не може да се споразумее за възстановяването?

Насред все още нестабилното прекратяване на огъня, жителите на Газа правят първите колебливи стъпки по дългия път към възстановяване. Булдозери разчистват пътища, изтоварвайки отломките от войната в чакащи камиони. Планини от развалини и изкривен метал са от двете страни, останките от някога оживени квартали.

Части от град Газа са обезобразени до неузнаваемост.

"Това беше моята къща“, казва Абу Ияд Хамдуна и посочва към разрушена купчина бетон и стомана в Шейх Радван, който някога е бил един от най-гъсто населените квартали на град Газа.

Абу Ияд е на 63 години. Ако Газа някога се възроди от пепелта, той не очаква да е тук, за да го види. "С тези темпове мисля, че ще отнеме 10 години.“ Той изглежда изтощен и примирен и добавя: "Ще бъдем мъртви... ще умрем, без да видим реконструкция“.

Мащабът на предизвикателството е потресаващ. ООН оценява щетите на 70 милиарда долара. Почти 300 000 къщи и апартаменти са повредени или разрушени, според сателитния център на ООН Unosat.

Ивицата Газа е осеяна с 60 милиона тона развалини, примесени с опасни невзривени бомби и трупове.

Според здравното министерство, управлявано от Хамас, през последните две години в Газа са убити общо над 68 000 души. Данните са приети от Организацията на обединените нации и други международни организации.

В разгара на такова разрушение е трудно да се знае откъде да се започне.

Няма недостиг на идеи - включително грандиозни проекти, замислени от хора с пари и власт в далечни столици. Президентът на САЩ Доналд Тръмп също се изказа.

Въпросът е кой ще надделее?

От Ривиерата на Тръмп до плана "Феникс“

Яхя ал-Сарадж, назначеният от Хамас кмет на град Газа, е по улиците, облечен със светлоотразителна жилетка и оглежда руините. Магазините и ресторантите вече започват да отварят отново.

"Разбира се, това е много скромно“, казва той, добавяйки: "Те искат да живеят и заслужават да живеят".

Газа не е непозната за тези разрушения, добавя той, припомняйки си няколко конфликта преди катаклизма, който избухна след опустошителната атака, която Хамас предприе срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

"Чувахме за много планове, международни, местни, регионални планове. [Но] ние имаме свой собствен план. Наричаме го "Фениксът на Газа".

Това беше първият домашен палестински план, появил се по време на войната - в компютърно генерирано видео, което го придружаваше, разбитите общности се виждат трансформирани, сякаш по магия, в модерни квартали.

"Искахме да запълним вакуума“, казва Яра Салем, бивш старши мениджър в Световната банка с 30 години опит в конфликтни зони, включително следвоенен Ирак.

Публикуването на плана "Феникс“ през февруари последва 13 месеца работа на широка коалиция от около 700 палестински експерти по възстановяване, някои от които базирани в чужбина. Той се основаваше на знанията и опита на архитекти и инженери от цялата ивица Газа. Студенти от университета Бирзейт в окупирания Западен бряг също бяха включени в развитието на идеята.

Хамас, който упражнява политически контрол над общините, не участваше.

Днес създателите на плана "Феникс“ знаят, че съдбата му е извън техни ръце, тъй като конкуриращи се интереси в Близкия изток и отвъд него се борят за контрол над бъдещето на Газа.

Тази визия е в рязък контраст с бляскавата "Ривиера Газа“, противоречиво предложение, описано за първи път през февруари от президента Тръмп по време на среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом.

Тръмп публикува в социалните си мрежи странно видео, генерирано от изкуствен интелект, в профила си в социалните мрежи, показвайки себе си, Нетаняху и предприемачът Илон Мъск, наслаждаващи се на луксозния живот в един вид фантазия в дубайски стил.

The Washington Post alleges that the “day-after” plan set forth by President Trump of the “Gaza Riviera” appears to have been heavily influenced by former British Prime Minister Tony Blair, with significant input from Trump’s son-in-law, Jared Kushner, who was promoting ideas… pic.twitter.com/FDZocITAFX — Ahmed Fouad Alkhatib (@afalkhatib) September 1, 2025

Гигантска златна статуя на президента се извисяваше над улица, а на плажа бяха изобразени брадати мъже, танцуващи корем, носещи зелени ленти за глава.

Въпреки че видеото очевидно беше пародия, президентът Тръмп вече беше говорил за това, че САЩ заемат "дългосрочна позиция на собственост“ в Газа, припомня BBC.

"Имотът на брега на Газа може да бъде много ценен“, каза Джаред Кушнер пред публика в Харвардския университет миналата година, "ако хората се съсредоточат върху изграждането на препитание“.

Предложението на Тръмп за прекратяване на огъня в Газа от 20 точки, договорено през октомври, включва и препратки към "план на Тръмп за икономическо развитие за възстановяване и енергизиране на Газа“, наред с международен "Съвет за мир“, който да наблюдава управлението - имаше спекулации дали бившият премиер на Обединеното кралство Тони Блеър може да се окаже начело.

Високотехнологични, задвижвани от AI "умни градове“

"Ривиерата на Газа“ на Тръмп не е единствената лъскава визия за футуристична Газа, която се е появила.

Изтекъл документ, публикуван през август от The Washington Post, рисува подобна визия за високотехнологична ивица Газа, под попечителство на САЩ за 10 години.

Наречен "Тръст за възстановяване на Газа, икономическо ускорение и трансформация“, накратко "Великият“, планът се смята за дело на израелски и американски консултанти, с участието на членове на Института за глобална промяна на Тони Блеър.

Планът предвижда създаването на серия от "модерни и задвижвани от изкуствен интелект интелигентни планирани градове“, като се отбелязва, че лошият градски дизайн е в основата на "продължаващия бунт в Газа“.

"От разрушен ирански пълномощник до проспериращ авраамов съюзник“, гласеше подзаглавието на плана, намигване към Авраамовите споразумения, постигнати по време на първия президентски мандат на Тръмп, предполагайки, че възродената Газа може да бъде част от много по-голяма регионална мирна инициатива.

Планът също така намигва към идеята за „"оброволно преместване“, при което една четвърт от населението на Газа ще напусне Ивицата в замяна на пакет за преместване от 5000 долара и субсидиран наем в чужбина.

Всичко това е в рязък контраст с плана "Феникс“, който има за цел да защити съществуващата инфраструктура на Газа и, където е възможно, да възстанови социалната и географската структура на района.

"Тези почти халюцинаторни планове създават възможност за катастрофален капитализъм, което е тревожно“, твърди Раджа Халиди, генерален директор на Института за изследване на икономическата политика на Палестина, независим мозъчен тръст.

"Държавата има способността да планира... каква Газа искаме да изградим, кога искаме да я изградим и колко ще ни струва. Това трябва да е палестинска визия - моята загриженост е, че ще бъдем пренебрегнати".