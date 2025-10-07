Надпреварата във въоръжаването с изкуствен интелект става още по-гореща

Инвестициите в изкуствен интелект продължават да изумяват на фона на технологичната надпревара във въоръжаването. Вижте сделката на OpenAI за милиарди долари в понеделник за закупуване на чипове от Advanced Micro Devices , които да захранват центровете ѝ за данни, пише в свой анализ WSJ.

Цената на акциите на AMD скочи с 24% след новината за партньорството им с OpenAI, която се стреми да изгради центрове за данни, за да обучава и управлява своите модели. Компанията се нуждае от много по-модерни чипове, както и от конкурентите си. Nvidia, гигант в производството на чипове за изкуствен интелект, се бори да се справи с търсенето.

Така се сключва сделката на OpenAI с AMD, която е по-известна с проектирането на чипове за видеоигри. OpenAI също така подписа сделка за 10 милиарда долара с Broadcom за производство на чипове.

Пазарната оценка на Nvidia е 4,55 трилиона долара, но конкуренцията нараства, тъй като все повече производители на чипове търсят дял от гигантския пай. Morgan Stanley прогнозира, че около 3 трилиона долара ще бъдат инвестирани в развитието на изкуствения интелект през следващите три години. Според някои оценки инвестициите в изкуствен интелект са били най-големият фактор за растежа на БВП на САЩ през първите две тримесечия на тази година.

Джеф Безос попадна в заглавията на медиите в петък, когато предсказа „индустриален балон“ в областта на изкуствения интелект. Няма съмнение, че оценките са завишени, напомняйки за времето на дот-ком компаниите. Кой знае дали OpenAI и други разработчици ще могат да генерират приходите, за да платят за огромните си инвестиции. А някои компании може да фалират.

Но както отбеляза основателят на Amazon , „когато прахът се уталожи и видите кои са победителите, обществото печели от тези изобретения.“ Много по-добре е частните пазари да стимулират инвестициите, отколкото правителството, както беше случаят с балона на електрическите превозни средства, създаден по време на управлението на Байдън.