Русия: Никоя част от страната ни не е в безопасност от ударите на Украйна

Нито един руски регион "не може да се чувства в безопасност“, тъй като Украйна засилва атаките на далечни разстояния, заяви висшият руски служител Сергей Шойгу

Шойгу, бивш министър на отбраната и настоящ секретар на Съвета за сигурност на страната, заяви, че въздушните удари на Киев срещу руска инфраструктура са се увеличили почти четири пъти до 23 хиляди миналата година. Той също така каза, че подобни удари са в състояние да достигнат до все по-отдалечени цели.

"Темпото на развитие на оръжейните системи, предимно на безпилотните дронове, и сложността на методите, използвани за тяхното разполагане, са такива, че никой регион на Русия не може да се чувства в безопасност“, каза той пред служители в град Екатеринбург.

Шойгу предупреди, че украинските удари на далечни разстояния вече могат да достигнат отвъд планинския и богат на ресурси Уралски регион на Русия, на повече от 930 мили от границата между двете страни.

Украйна многократно е насочвала атаки към региона, индустриален център, решаващ за военния капацитет на Русия, като подобряващите се ракетни способности правят подобни удари все по-жизнеспособни.

В сряда Андрей Гурульов, депутат от Държавната дума и бивш армейски офицер, подкрепи коментарите на Шойгу.

"Невъзможно е да се обхване всичко. Просто няма достатъчно сили [за противовъздушна отбрана]. Г-н Гурульов призова за "непрекъснато радарно поле“ за откриване на входящи цели", коментира Гурульов.

Загриженост

Загрижеността сред висши руски служители е предизвикана от неотдавнашната ескалация на украинските удари с голям обсег.

Атаките срещу Краснодарския край на Русия през последната седмица причиниха пожари на обекти, включително нефтопреработвателната рафинерия "Афипски“, нефтопомпената станция "Тихорецк“ и Порт Кавказ, които Русия използва за снабдяване на силите си в окупираната украинска територия.

В понеделник удар по петролно депо в Лабинск почти унищожи резервоарите му за съхранение, според Telegram канали в региона.

Кметът на Краснодар заяви, че един човек е бил убит и при удар с дрон по многоетажна жилищна сграда в сряда.

Киев е все по-амбициозен в почти ежедневните си удари по цели в Русия и е разработил собствена крилата ракета "Фламинго“, която има обхват над 1800 мили, пише The Telegraph.

Миналият месец източник от службата за сигурност на Украйна заяви, че Киев е поставил нов рекорд за обхват, след като успешно бомбардира петролната рафинерия Ухта в Република Коми, на повече от 1000 мили навътре в Русия.

Украинските сили наскоро постигнаха най-далечния си тежък ракетен удар по руски военен обект, като съобщиха за частично унищожаване на производствен обект за машини и балистични ракети във Воткинск, в централната Удмуртска република, на около 1280 километра от границата.

На 16 март, канали за мониторинг съобщиха, че дронове са атакували и самолетостроителния завод "Авиастар“ в Уляновск, на около 1818 километра от украинската граница.

Киев също така изпрати рояци дронове към Москва в продължение на четири последователни дни.

През есента на миналата година беше съобщено, че руският президент Владимир Путин е струпвал системи за противовъздушна отбрана около столицата в очакване на евентуална обсада с дронове.

Москва претърпя големи прекъсвания на интернет връзката от първата седмица на март, нещо, което Кремъл отдава на "все по-усъвършенстваните методи за атака“ на Киев.

Според Института за изследване на войната, украинските сили също така увеличиха ударната си кампания със среден обсег срещу руската логистика, за да попречат на подготовката на Москва за пролетно-лятна офанзива.

Във вторник президентът на Украйна Володимир Зеленски алармира за руските въздушни атаки, заявявайки пред New York Post, че Москва се готви да увеличи броя на ударите си с дронове срещу Украйна до 1000 на ден.