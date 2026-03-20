Брюксел за ветото на Орбан: Никой не може да изнудва институциите на ЕС

Никой не може да изнудва институциите на ЕС, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща на пресконференция след края на заседанието на европейските лидери в Брюксел, на което Унгария потвърди, че запазва ветото си по решенията, свързани със заема за Украйна, преговорите с Киев за присъединяване и въвеждането на допълнителни санкции срещу Русия.

Коща отбеляза, че лидерите на ЕС ясно са осъдили отношението на унгарския премиер Виктор Орбан и са настояли, че всички трябва да си държат на думата. Коща направи този коментар по повод настояването на Орбан първо да бъдат възстановени петролните доставки от Русия за Унгария през Украйна по петролопровода "Дружба".

"Не е проява на добронамереност, когато на ЕС се поставят неизпълними условия. Само Русия може да реши дали ще удари петролопровода отново. Русия досега е обстрелвала това съоръжение 23 пъти. Украйна и ЕС не носят отговорност. Действията на Унгария са напълно неприемливи. Лидерите ясно осъдиха поведението на Унгария по този въпрос", заяви Коща. По неговите думи украинският президент Володимир Зеленски е обещал петролопроводът да бъде възстановен в следващите шест седмици.

През декември беше взето решение за осигуряването на заем от 90 милиарда евро за Украйна с условието три дължави да не участват, посочи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Отпускането на заема остава блокирано заради това, че един от лидерите не си удържа на думата. Ще успеем да постигнем целта по един или друг начин, добави тя.

По повод събитията в Близкия изток Коща и Фон дер Лайен призоваха за максимална сдържаност. По техните думи скоро предстои ЕК да представи временни и целенасочени мерки за овладяване на ръста на енергийните цени, сред които са намаляване на таксите върху тока и разширяване на възможностите за държавна помощ. Европейската система за търговия с емисии работи, но трябва да бъде обновена и по-гъвкава, посочи председателят на ЕК.

Според Фон дер Лайен засега не се наблюдава придвижване на мигранти от Близкия изток към Европа, но ЕС трябва да бъде подготвен. "Няма да позволим повторение на събитията от 2015 г., научили сме си уроците от миналото", каза тя.

