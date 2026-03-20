Охранител преби седмокласник пред очите на съучениците му

Шокиращ инцидент с агресия в СУ "Васил Левски" в Севлиево. Ученици заснеха видеоклип, в който охранител нанася удари на седмокласник в класната стая, разказва bTV.

Случаят се разиграва в сряда след седмия час, когато възниква конфликт между двама седмокласници за това кой да изчисти стаята. При спречкването се намесва охранителят, който започва да удря единия от учениците.

"Той вижда конфликта между учениците и в началото не се намесва. Когато децата падат на земята, решава да реагира. За съжаление, намесата му беше неадекватна. След като ги разтървава, удря единия ученик няколко пъти, което за нас е недопустимо", коментира пред медията директорът на училището Тома Тонев.

Охранителната фирма, в която работи мъжът, е уведомена и е поискана смяна на охранителя. Решения за по-нататъшни мерки са в правомощията на фирмата.

"Първо разговаряхме с децата, за да разберем какво се е случило. Те бяха силно притеснени от ситуацията. Класният ръководител информира родителите, а след това свикахме родителска среща, за да изясним случая и причините за инцидента", обясни зам.-директорът Теодора Конова.

Според нея намесата на охранителя по този начин е била неподходяща и притеснителна. "Не трябва възрастен човек да нанася каквито и да е физически действия върху дете", допълни Конова.

Родителите на пострадалото дете обмислят подаване на претенции към охранителната фирма.

"Бях на работа и класната на детето ми се обади, за да ме информира за инцидента. По-късно получих клип, на който се вижда как детето ми е било бити от охранителя, което е абсолютно недопустимо", разказа майката на седмокласника Ваня Николова.

"Възрастен човек да се отнася така с дете – без значение кой е, какво е – това е агресия. Това е малтретиране", добави тя.

За случая са информирани Детска педагогическа стая, Агенцията за закрила на детето, Община Севлиево и Регионалното управление по образованието. От охранителната фирма отказаха коментар.