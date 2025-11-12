Прокуратурaта поиска 2352 години затвор за бившия кмет на Истанбул

Истанбулската главна прокуратура поиска присъда от 828 до 2352 години за бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, съобщи Ройтерс. Според обвинителния акт той е ръководил огромна корупционна мрежа, която е струвала милиарди турски лири на държавата.

Главният прокурор на Истанбул Акън Гюрлек обяви обвинителния акт на пресконференция, като заяви, че в него са посочени 402 заподозрени, включително кметът, и че те са обвинени в създаване на престъпна организация, подкуп, измама и манипулиране на търгове.

Обвинителният акт, който е с обем над 4000 страници, включва организационна структура, в която Екрем Имамоглу е представен като основател и ръководител на престъпната група.

Прокурорът заяви, че за период от 10 години мрежата е причинила загуби на турската държава в размер на 3,8 милиарда долара. Той поиска и от по-висша съдебна инстанция да разгледа и възможността за закриване на основната опозиционна Републиканска народна партия, чийто член е Екрем Имамоглу.

Прокуратурата твърди, че партията е финансирана с незаконни средства и че нейните транзакции представляват "забранени действия". Според Ройтерс това задълбочава безпрецедентната едногодишна правна репресия срещу критиците на Ердоган.

Републиканската народна партия отхвърли най-новите обвинения като "абсурдни". Лидерът ѝ в Истанбул, заяви, че обвинителният акт е "абсурден" и "срамен", добавяйки, че целта му е да разруши надеждите Имамоглу да стане президент на Турция.

Имамоглу е в затвора от март в очакване на процес по обвинения в корупция и през юли получи отделна присъда за обида и заплашване на главния прокурор на града.

Правителството отрича твърдението на Имамоглу и Републиканската народна партия, че делото срещу него е политически мотивирано, и заявява, че съдилищата в Турция са независими. /БНР