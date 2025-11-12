Руското разузнаване обвини Христо Грозев в опит за отвличане на МиГ-31

Във вторник Москва заяви, че е разкрила операция на Главно разузнавателно управление (ГРУ) на Украйна и неговите „британски куратори“ за отвличане на руски изтребител МиГ-31. Според изявление на Центъра за връзки с обществеността на Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия, офицери от украинското военно разузнаване са се опитали да вербуват руски пилоти за предполагаемата схема, „предлагайки им плащане от три милиона щатски долара“ в замяна на кражбата на самолета.

„След това разузнавателната служба е планирала да изпрати самолета, въоръжен с ракета „Кинжал“, към най-голямата военновъздушна база на НАТО в Югоизточна Европа, разположена в Констанца, Румъния, където е можело да бъде свален от противовъздушна отбрана“, твърди ФСБ.

Агенцията публикува и видеоклип, в който се вижда човек, носещ пилотска каска, която скрива лицето му. Мъжът се появява на фона на военни самолети, а гласът му е дигитално изкривен. В клипа той твърди, че през есента на 2024 г. е бил потърсен в Telegram от някой, използващ името „Сергей Луговски“, който е казал, че е журналист от Bellingcat и е предложил да му плати за „консултации по военни въпроси“. За да потвърди самоличността си, казва мъжът, Луговски му е изпратил прескарта.

„Вярвам, че истинската цел на Сергей да се свърже с мен е била да ме компрометира и по-късно да използва това в полза на разузнавателните служби“, казва той.

Намесиха Христо Грозев

Оперативен служител на ФСБ е заявил пред руската държавна информационна агенция ТАСС, че „разузнавателната служба е използвала така наречената журналистическа организация Bellingcat, която се контролира от британската КНД“. Източникът добавя, че през 2022 г. ФСБ вече е обвинила журналиста Христо Грозев, който по това време е работил за Bellingcat, в участие в „неуспешна операция на HUR за отвличане на изтребител Су-34“.

„В един от разговорите ни Сергей спомена, че ще ми плати за това, че уж му съм предоставил военна информация. Той каза, че парите ще бъдат преведени на личната ми банкова карта“, казва мъжът от видеото на ФСБ, добавяйки, че е „отказал по-нататъшна комуникация“.

Мъжът продължава, казвайки, че малко след това е получил анонимен имейл, в който му е предложен един милион долара за отвличане на самолет. Ако самолетът е носил ракета „Кинжал“, плащането ще се увеличи до три милиона. Мъж на име Александър е поддържал връзка с него чрез „различни чуждестранни приложения за съобщения“, като в един момент му е изпратил видеоклип, показващ голяма сума пари.

Според мъжа, когато той казал, че „няма достатъчно умения, за да приземи сам МиГ-31“, Александър уредил телефонен разговор с пилот от украинските ВВС, който се опитал да го обучи дистанционно, уверявайки го, че „няма нищо трудно или комплексно в това“.

Мъжът от видеото също така твърди, че планът на HUR е предвиждал руски командир на полет да бъде „неутрализиран във въздуха“.

„Искаха да третирам кислородната маска на командира с някакво отровно вещество или да счупя стъклената преграда и да го обезвредя“, казва той.

Той добавя, че отвличането е трябвало да се случи по време на полет над Черно море.

„Александър предложи да се приближи до летище в Одеска област на Украйна през румънското въздушно пространство над град Констанца“, твърди мъжът.

Според него Александър също така е обещал да инсценира фалшив новинарски репортаж, симулиращ кадри от самолетна катастрофа, за да го изпрати на медиите като прикритие.

По-късно във вторник ФСБ съобщи, че „в отговор на провокацията“ от страна на Украйна, руските сили са извършили ракетни удари „Кинжал“ в понеделник вечерта срещу Главния център за електронно разузнаване на РВР в Киевска област и летището Староконстантинов в Хмелницка област, „където са разположени прословутите изтребители F-16“.

Грозев отхвърли твърденията като абсурдни

„Те използват генерирано от изкуствен интелект лице, речта е неестествена и фалшива, а на всичкото отгоре цялото нещо няма смисъл“, каза той. "Защо „британското разузнаване“ или украинското РВР биха използвали несъществуващ журналист от „нежелана“ организация – някой, с когото никой руски пилот никога не би се съгласил да говори? И защо биха показали снимка на мъртъв пилот на хеликоптер като предполагаемо доказателство за това колко привлекателна е била офертата? Цялата работа е толкова тромава, че според мен не заслужава по-нататъшен коментар."

Украинските власти не са коментирали твърденията на ФСБ.