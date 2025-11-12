Лондон пробва безуспешно да установи нов канал за връзка с Кремъл

Съветникът по националната сигурност на Обединеното кралство Джонатан Пауъл се е опитал да отвори скрит канал за връзка с руския президент Владимир Путин, тъй като Великобритания и нейните най-близки европейски съюзници се опасяваха, че интересите на администрацията на Тръмп по отношение на Украйна се разминават с тези на европейците, разкрива "Файненшъл таймс" в уводна статия.

Джонатан Пауъл, опитен преговарящ, който изигра ключова роля за осигуряването на мир в Северна Ирландия, се е обадил на помощника на Путин по външната политика Юрий Ушаков по-рано тази година, според трима души, запознати с опитите, пише "Файненшъл таймс".

Подходът на Пауъл е бил замислен като начин да се гарантира, че позицията на Обединеното кралство и други европейски страни е била правилно съобщена на руснаците. Това се е случило на фона на опасения в Европа относно непоследователния подход на президента Доналд Тръмп в подкрепа на Украйна и опасения, че интересите на САЩ под неговата администрация се разминават с тези на европейските държави.

Но телефонният разговор между Пауъл и Ушаков се е оказал еднократен и не е успял да отвори нова линия за комуникация към вътрешния кръг на Путин, според запознатите с въпроса източници, като един от тях казал, че "не е минал добре", предаде кореспондента на БНР в Лондон.

Разговорът на Пауъл не е бил част от координирана среща с Г-7, а по-скоро независима инициатива на Обединеното кралство, подкрепена от някои европейски столици, уточнява "Файненшъл таймс".

Даунинг стрийт заяви, че е нормално Обединеното кралство "редовно да взаимодейства с руското правителство, включително чрез посолството си в Москва", но не знаят за разговор на Пауъл с Ушаков, без да отричат, че може и да е имало такъв. Кремъл е отказал коментар.