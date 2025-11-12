Тръмп поиска от израелския президент помилване на Нетаняху

Президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска от израелския президент да даде пълно помилване на израелския премиер Бенямин Нетаняху в рамките на текущия му процес за корупция.

"С настоящото Ви призовавам да помилвате напълно Бенямин Нетаняху, който беше страхотен и решителен министър-председател по време на война и сега води Израел към мирно време, което включва моята непрекъсната работа с ключови лидери от Близкия изток за добавяне на много допълнителни страни към света, променящ Авраамовите споразумения", пише Тръмп в писмо, разпространено от говорителя на израелския президент и цитирано от CNN.

Нетаняху е обвинен в измама, подкуп и злоупотреба с доверие по три отделни дела, започнати по време на първия мандат на Тръмп. Той пледира, че е невинен и поддържа твърденията си за невинност. Нетаняху в момента дава показания в съда като част от процеса.

"Макар че напълно уважавам независимостта на израелската съдебна система и нейните изисквания, смятам, че "делото“ срещу Биби, който се бори редом с мен от дълго време, включително срещу много твърдия противник на Израел, Иран, е политическо и неоправдано преследване“, написа Тръмп в писмото.

В изявление, офисът на президента на Израел Исак Херцог заяви, че той цени "високо“ Тръмп и оценява неговата "непоколебима подкрепа за Израел, огромния му принос за връщането на заложниците, трансформацията на Близкия изток и Газа и защитата на сигурността на Израел“.

Но офисът на Херцог също така заяви, че "всеки, който търси помилване, трябва да подаде молба в съответствие с установените процедури“. Нетаняху не е подал официална молба за помилване в рамките на текущия си процес.