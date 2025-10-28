Нетаняху нареди на военните да предприемат незабавни атаки в Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди на военните във вторник да проведат незабавно „мощни“ атаки в Газа, съобщава Ройтерс.

Въоръженото крило на „Хамас” обяви, че отлага предаването на тялото на друг заложник, планирано за вторник вечерта, след това, което то нарече „нарушения“ на примирието, посредничено от САЩ, от страна на Израел.

Съобщението на „Хамас” дойде минути след като израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди на военните да проведат интензивни удари по ивицата Газа, обвинявайки милитантите в нарушаване на примирието.

„Ще отложим предаването, което беше планирано за днес, поради нарушенията на окупаторите“, заявиха в изявление бригадите „Еззедин ал-Касам“, добавяйки, че всяко израелско „ескалиране ще попречи на търсенето, изкопаването и изваждането на телата“.

