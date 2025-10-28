IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 102

Нетаняху нареди на военните да предприемат незабавни атаки в Газа

„Хамас” обяви, че отлага предаването на тялото на друг заложник

28.10.2025 | 19:23 ч. 14
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди на военните във вторник да проведат незабавно „мощни“ атаки в Газа, съобщава Ройтерс.

Въоръженото крило на „Хамас” обяви, че отлага предаването на тялото на друг заложник, планирано за вторник вечерта, след това, което то нарече „нарушения“ на примирието, посредничено от САЩ, от страна на Израел.

Съобщението на „Хамас” дойде минути след като израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди на военните да проведат интензивни удари по ивицата Газа, обвинявайки милитантите в нарушаване на примирието.

„Ще отложим предаването, което беше планирано за днес, поради нарушенията на окупаторите“, заявиха в изявление бригадите „Еззедин ал-Касам“, добавяйки, че всяко израелско „ескалиране ще попречи на търсенето, изкопаването и изваждането на телата“.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди във вторник на армията да проведе интензивни удари по ивицата Газа, след като обвини „Хамас” в нарушаване на примирието, договорено с посредничеството на САЩ.

Свързани статии

„След консултации по въпросите на сигурността премиерът Нетаняху нареди на армията да проведе незабавно мощни удари в ивицата Газа“, се казва в изявление от неговия офис.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Нетаняху Израел Хамас САЩ примирие война
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem