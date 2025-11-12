Диана Хърка, която е в гладна стачка от 11 дни, е била изпратена в болница

Стачкуващата Диана Хърка, чийто син загина при падането на козирката на ж.п. гарата в Нови Сад, беше изведена спешно от палатката в центъра на Белград, предаде БГНЕС.

Диана Хърка от 11 дни е в гладна стачка с искане виновниците за трагедията от 1 ноември 2024 г. да бъдат наказани.

Тя беше изведена от екип на Спешната помощ във видимо лошо състояние.

Диана Хърка започна гладната си стачка на 2 ноември - ден, след като се проведе големия възпоменателен митинг по повод на трагедията в Нови Сад. Нейният син Стефан е един от 16-те загинали.

Тя получи масова подкрепа от гражданите. Ученици от редица белградски училища бойкотират занятията в знак на солидарност с нея. Съюзът на образованието на Сърбия призова всички учители и преподаватели да се присъединят към подкрепата.

Хърка получи покана за среща с президента Александър Вучич, който също така проведе телефонен разговор с нея.