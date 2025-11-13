IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 21

Бунт и бягства в гръцки център за мигранти край границата с България

На мястото са изпратени полицейски сили

13.11.2025 | 07:55 ч. 1
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Безредици са избухнали в център за настаняване на мигранти край селището Клиди (бивше Рупел) в Северна Гърция в непосредствена близост с границата с България, съобщава гръцката телевизия Скай, като се позовава на местния информационен сайт serres24.gr.

Според информацията мигранти са се опитали да избягат от центъра.

По сведения на очевидец в институцията е възникнало напрежение, при което някои от мигрантите са причинили щети на оградата.

На мястото са били изпратени полицейски сили, за да възстановят реда и да спрат мигрантите, които са направили опит за бягство. Съобщава се за двама леко ранени полицаи, единият от които е пострадал от ухапване.

Селището Клиди е на няколко километра от границата с България в района на ГКПП Кулата/Промахон. /БГНЕС

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

бунт бягства лагер мигранти Гърция
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem