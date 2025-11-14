5 билки за силен имунитет през есента

Поддържането на силна имунна система е нещо повече от просто витамини – то включва и употребата на билки и подправки, за които е доказано, че подпомагат имунната функция. Макар че никоя билка не е магическо лекарство, някои от тях са обект на обещаващи научни изследвания.

Ето пет билки, които си заслужава да познавате:

Ехинацея – често използвана при първите признаци на настинка или грип, ехинацеята може да стимулира имунните клетки и да подпомогне по-бързата реакция на организма.

Астрагал – традиционна китайска билка, която помага за регулиране на имунните реакции и може да подпомогне устойчивостта към инфекции, според Healthline.

Джинджифил – макар че технически по-скоро е подправка, джинджифилът има силно противовъзпалително и антиоксидантно действие, като подпомага имунитета.

