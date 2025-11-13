IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 28

Млад грък е в критично състояние, след като се опитал да глътне цял бургер

22-годишният мъж направил това заради облог с приятели

13.11.2025 | 08:50 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Мъж на 22 години е в болница в критично състояние в гръцката столица Атина, след като се опитал да погълне цял бургер заради облог с приятели, съобщава „Прото тема“.

Информационният портал “The TOC” уточнява, че според информацията младият мъж излязъл да се забавлява с приятели, след което компанията решила да сключи облог с предизвикателство – да изяде цял бургер, без да го дъвче.

При опита обаче дихателните му пътища били блокирани, а приятелите му не знаели как да му окажат първа помощ до пристигането на линейката.

Екипът на бърза помощ успял да възстанови дишането му, обаче лекарите се опасяват, че е възможно да има трайни поражения на редица органи, сред които мозъка и бъбреците.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Гърция критично състояние бургер
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem