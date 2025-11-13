За ужас на майка си: Внукът на Кенеди влиза в политиката

Ако политиката е шоубизнес за грозни хора, Джак Шлосберг е изключение от правилото. Висок, тъмен и красив с гъста коса, 32-годишният мъж поразително прилича на дядо си, президента Джон Ф. Кенеди.

Наследник на може би най-голямата политическа династия в Америка, Шлосберг сега навлиза в семейния бизнес с кампания за място в Конгреса в Ню Йорк.

Шлосберг, по-известен с щурото си онлайн присъствие, отколкото като сериозен политически кандидат, се стреми да замени Джери Надлър, 78-годишния ветеран от Камарата на представителите, който се оттегля следващата година.

Въпреки че произходът на Шлосберг е безспорен, това не е довело до подкрепа от страна на демократите.

През септември Надлър отхвърли перспективите на Шлосберг да заеме мястото му в Конгреса. Той каза пред CNN, че кандидатът „трябва да е някой с опит в обществената служба, опит в обществените постижения, а Шлосберг няма такъв“.

Шлосберг е син на Каролайн Кенеди, бивш посланик на САЩ, чиито родители са били JFK и Джаки Кенеди Онасис. Баща му е Едуин Шлосберг, художник и пионер в интерактивните музейни инсталации.

Той е израснал в Манхатън, до голяма степен защитен от общественото внимание от родителите си. Шлосберг е учил история в Йейл и е получил юридическа степен и магистърска степен по бизнес администрация от Харвард. Той се присъедини към Vogue като политически кореспондент през лятото на 2024 г., за да отразява президентските избори, след като преди това е работи в магазин за сърф в Хавай.

Свързани статии Внукът на Джон Кенеди: Тръмп използва дядо ми като политическа опора

Въпреки че е член на клана Кенеди, Шлосберг казва, че е развил интерес към политиката едва през 2007 г., когато Барак Обама започва своя възход към национална известност.

„По онова време от живота си не бях добър в нищо, наистина“, каза той пред Vogue през юли 2024 г. „Бях доста зле в спорта и бях лош ученик. Но изведнъж Обама се кандидатира и всичко, което исках да правя, беше да гледам новините всеки ден. Супер много се запалих по политиката и чувствах, че това е най-вълнуващото нещо, което някога съм виждал.“

Шлосберг започна да гради име в социалните мрежи. Той споделяше забавни видеа с над 700 000 свои последователи в Instagram, описвайки се като „глупава гъска“.

В едно видео той пя заедно с хита на Кели Кларксън от 2004 г. „Because of You“. В друго рецитира стихотворението на лорд Байрон „She Walks in Beauty“, докато върти камерата на уейвборд.

Шлосберг комбинира по-лекия материал с коментари по най-големите политически въпроси на деня, включително правото на глас и достъпа до аборт. Той вярва, че като бъде себе си онлайн, може да достигне до по-широка аудитория.

„Ако ще карате хората да мислят за нещо сериозно, трябва да го направите забавно“, каза той пред Vogue. „Това правят всички велики лидери. Не можеш просто да замеряш хората с това колко лоши са нещата. Трябва да внесеш малко позитивизъм и добра енергия в нещата, които смяташ за важни. Това е единствената стратегия, която имам.“

Шлосберг не се срамува да се изправи срещу Робърт Ф. Кенеди-младши, който е нещо като черна овца в семейството. Той е министър на здравеопазването и социалните услуги при президента Тръмп.

В сряда Шлосберг предприе нова атака срещу Кенеди, неговия първи братовчед, който някога е бил отстранен, когото той определи като „бесно куче“.

„Р. Ф. Кенеди-младши е опасен човек, който взема решения на живот и смърт като министър на здравеопазването и социалните услуги“, каза Шлосберг пред MSNBC, докато атакуваше досието му на поста.

Но Шлосберг не може да разчита само на името си за електорален успех.

През 2020 г. Джо Кенеди III, внук на Робърт Ф. Кенеди и братовчед на Шлосберг, беше победен на предварителните избори на Демократическата партия, докато се опитваше да свали сенатор Ед Марки. Той беше първият Кенеди, загубил избори в Масачузетс.

Това не е възпирало Шлосберг. Америка няма кралско семейство, въпреки че Кенеди може би са най-близкото до него. Последният принц на Камелот ще предложи изпитание за трайната популярност на семейството.

Интересно е, че The New York Post цитира източник, близък до майката на Шлосберг който казва, че тя не иска той да влиза в политиката. Каролайн, чийто баща и чичо бяха убити, се страхува, че синът ѝ ще се кандидатира за длъжност „в настоящата токсична среда“.

Шлосберг изглежда смята, че рискът си струва.

„Вдъхновен съм от наследството на семейството ми в обществената служба“, каза той пред Vogue. „Приемам това много сериозно и искам да допринеса по свой начин. Имам големи мечти, но също така знам, че се опитвам да окажа положително въздействие днес.“