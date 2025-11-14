IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Руски изтребител Су-30 се разби при тренировъчен полет в Република Карелия

Двучленният екипаж е загинал

14.11.2025 | 07:03 ч. 10
Снимка: архив, БГНЕС

Изтребител Су-30 се разби при тренировъчен полет в Република Карелия, Северозападна Русия. Двучленният екипаж на самолета е загинал, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС и Ройтерс.

"Днес около 19:00 часа московско време самолет Су-30 е катастрофирал при изпълнение на планов учебно-тренировъчен полет в Република Карелия. Самолетът се е разбил в безлюден район. Полетът се е извършвал без боеприпаси. Екипажът е загинал", казаха от министерството.

Ройтерс отбелязва, че според публикация на ръководителя на Република Карелия Артур Парфенчиков в "Телеграм" изтребителят се е разбил в района на гора. Парфенчиков подчертава, че на земята няма жертви и допълва, че се води разследване за установяване на причината за катастрофата.
(БТА)

 

Су-30 руски изтребител Карелия
