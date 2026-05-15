Анчелоти преподписа с Бразилия до 2030

Италианецът Карло Анчелоти продължи договора си като селекционер на националния отбор по футбол на Бразилия до 2030 година, съобщиха от Бразилската футболна конфедерация.

Предишното му споразумение беше до края на Световното първенство през 2026-а. Анчелоти пое националния отбор на Бразилия през лятото на 2025 година. Под негово ръководство отборът се класира за Мондиала, който ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада. В груповата фаза бразилците ще се изправят срещу Мароко, Хаити и Шотландия.

„Пристигнах в Бразилия преди година. От първата минута разбрах какво означава футболът за тази страна“, каза Анчелоти в интервю, публикувано в уебсайта на Бразилската футболна конфедерация.

„От една година работим, за да върнем бразилския национален отбор на върха на света, но аз и CBF искаме повече - повече победи, повече време, повече работа. Много сме щастливи да обявим, че ще продължим заедно още четири години. Ще бъдем заедно до Световното първенство през 2030 година. Искам да благодаря на федерацията за доверието. Благодаря ти, Бразилия, за топлото посрещане и за цялата обич“, добави той.

Предишната треньорска позиция на Анчелоти беше в Реал Мадрид.

Анчелоти ръководеше клуба от 2013 до 2015 година и се завърна в отбора през 2021-а. С Реал Мадрид той спечели испанското първенство, Купата на краля и Суперкупата два пъти, както и Световното клубно първенство на ФИФА, и по три титли от Шампионската лига и Суперкупата на УЕФА.

Анчелоти стана първият треньор в историята, спечелил всяка от петте големи европейски национални лиги. Италианецът държи рекорда за най-много титли от Шампионската лига като треньор - пет. По време на кариерата си Анчелоти е водил Челси, Байерн Мюнхен, Милан и Пари Сен Жермен.

65-годишният италианец е обявен за треньор на годината на УЕФА (2022) и на ФИФА (2024).