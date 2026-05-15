Китай призова за трайно примирие между САЩ и Иран

Китайското външно министерство заяви, че е важно да се постигне „всеобхватно и трайно примирие“ между САЩ и Иран „възможно най-скоро“, съобщава The Telegraph.
"Няма смисъл да продължава този конфликт, който изобщо не трябваше да се случва. Намирането на бърз начин за разрешаване на ситуацията е в интерес не само на САЩ и Иран, но и на страните от региона и останалата част от света", се казва в изявление, публикувано от министерството.
Докато войната в Иран заемаше важно място в американското изявление
след вчерашната среща между Доналд Тръмп и Си Цзинпин, от китайска страна тя едва ли беше спомената.
В изявлението на Белия дом, което Тръмп повтори по-късно, се казва, че както Китай, така и САЩ се противопоставят на притежаването на ядрени оръжия от Иран. В изявлението на китайското министерство на външните работи обаче се казва само, че е важно да се „постигне споразумение по иранския ядрен въпрос“.
Въпреки че не се споменава директно в последното изявление, Китай, като най-големият купувач на ирански петрол, даде ясно да се разбере, че приоритетът му е да види пролива Хормуз отворен отново и, според Тръмп, Си предложи да направи „всичко възможно“, за да помогне за постигането на тази цел.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.