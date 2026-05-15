Китай призова за трайно примирие между САЩ и Иран

Няма смисъл да продължава този конфликт

15.05.2026 | 07:46 ч. 1
Китайското външно министерство заяви, че е важно да се постигне „всеобхватно и трайно примирие“ между САЩ и Иран „възможно най-скоро“, съобщава The Telegraph.

"Няма смисъл да продължава този конфликт, който изобщо не трябваше да се случва. Намирането на бърз начин за разрешаване на ситуацията е в интерес не само на САЩ и Иран, но и на страните от региона и останалата част от света", се казва в изявление, публикувано от министерството.

Докато войната в Иран заемаше важно място в американското изявление

след вчерашната среща между Доналд Тръмп и Си Цзинпин, от китайска страна тя едва ли беше спомената.

В изявлението на Белия дом, което Тръмп повтори по-късно, се казва, че както Китай, така и САЩ се противопоставят на притежаването на ядрени оръжия от Иран. В изявлението на китайското министерство на външните работи обаче се казва само, че е важно да се „постигне споразумение по иранския ядрен въпрос“.

Въпреки че не се споменава директно в последното изявление, Китай, като най-големият купувач на ирански петрол, даде ясно да се разбере, че приоритетът му е да види пролива Хормуз отворен отново и, според Тръмп, Си предложи да направи „всичко възможно“, за да помогне за постигането на тази цел.

