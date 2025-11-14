Зеленски отстрани влиятелен кмет: Дали това беше заграбване на властта?

Когато президентът на Украйна Володимир Зеленски уволни скандално известния кмет на Одеса миналия месец, можеше да се очаква, че това ще предизвика радост сред местните жители. За много хора в украинския пристанищен град на Черно море кметът Геннадий Труханов олицетворяваше старата, корумпирана политика – с историята си на подозрения за връзки с престъпността и случаи на корупция, както и политическото си минало, свързано с прокремълска партия. При уволнението му г-н Зеленски го обвини, че притежава руско гражданство, пише NYT.

Въпреки това падането на кмета предизвика предимно загриженост, дори сред местните опоненти, които отдавна желаеха да го видят отстранен. Много жители заявиха, че доказателствата зад обвинението за притежаване на руско гражданство изглеждат фабрикувани, което породи опасения, че това е част от по-широка кампания на президента за отстраняване на политическия му съперник.

Зеленски действа бързо

Той отне украинското гражданство на Труханов, принуждавайки го да напусне поста си, а след това назначи военен администратор да управлява Одеса заедно с временно изпълняващ длъжността кмет – секретарят на Общинския съвет, член на партията на г-н Зеленски.

Отстраняването на Труханов дойде след почти четири години война, които концентрираха властта в ръцете на Зеленски. Парламентът беше изключен; независимата телевизия беше подчинена; и антикорупционните органи бяха подложени на натиск. Военни администратори бяха назначени в градовете без основателна причина.

Анализаторите разглеждат отстраняването на Труханов като знак, че Зеленски сега използва военните си правомощия, за да засили контрола над градовете, управлявани от опозицията, вероятно с оглед на следвоенните избори. Преди войната местните избори оставиха опонентите на партията на Зеленски начело на повечето градове.

В неотдавнашна статия за Карнеги Ендаумент за международния мир, вашингтонски мозъчен тръст, политически експерти описаха „тревожна тенденция“ на „нарастваща централизация на властта в кабинета на президента, което засили натиска върху местните власти и кметовете на ключови градове, особено тези, които не желаят да се приведат в политическо съгласие със Зеленски“.

Особено тревожно е използването на военно положение за назначаване на военни администратори в градове, които са подложени на редовни руски атаки. Официално тяхната задача е да укрепят отбраната. На практика, граждански организации твърдят, че те са се превърнали в инструмент за консолидиране на президентската власт.

Според изданието, половината от 22-мата военни администратори в градове, които все още са под пълния контрол на Украйна, имат връзки с партията на Зеленски или произхождат от украинските служби за сигурност, известни като СБУ.

Зеленски заяви миналия месец, че отстраняването на Труханов „не е политически ход“, а усилие да се гарантира, че „хората на власт там наистина ще защитят Одеса“.

Серхий Лисак, новият военен администратор на Одеса и бивш офицер от СБУ, заяви, че ще работи в сътрудничество с местните власти.

Все пак той не остави съмнение, че властта е сменила ръцете си, докато говореше от бившия офис на Труханов в кметството, просторна стая с дълга дървена маса и двама въоръжени охранители, стоящи на вратата. Стените бяха голи;Труханов беше взел снимките си, когато набързо напусна офиса си на 15 октомври.

Труханов не отиде далеч, за да подготви защитата си. На два блока от кметството той се премести в тайландски боксов клуб, който основава в средата на 90-те години.

60-годишният бивш капитан от съветската армия, Труханов, е скандална фигура в украинската политика.

През 2018 г. разследване на Би Би Си цитира италианската полиция, която го свързва с банда, заподозряна в контрабанда на наркотици и оръжие през 90-те години. Полицията твърди, че Труханов е обучавал членовете на бандата в „ръкопашен бой и снайперска стрелба“. Той отрече обвиненията и никога не е бил обвиняван за тези предполагаеми престъпни връзки.

Той е обвинен в незаконно присвояване на земеделски парцели в отделно дело, което все още е в ход. Той отрече и това обвинение.

Най-устойчивите обвинения се отнасят до това дали той има руско гражданство, твърдения, които се появяват многократно през годините. В „Панамските документи“, съкровищница от изтекли документи, през 2018 г. се съдържат доказателства, че той е регистрирал офшорни компании, използвайки руски паспорт. Труханов отрича и тези обвинения, като твърди, че многократно е искал от руските власти да изяснят, че всички паспорти, издадени на негово име, са били издадени незаконно.

Никое от обвиненията не му е попречило да спечели трипъти кметската надпревара,

включително през 2020 г., когато победи проруски кандидат. Партията на Зеленски се класира на четвърто място.

По време на войната Труханов се превърна в украински патриот и до голяма степен се въздържа от критики към Зеленски. Но той се противопостави на някои политики, като премахването на статуи, свързани с имперска Русия, което е чувствителен въпрос в Одеса, град, силно повлиян от Руската империя. Той също така влезе в конфликт с регионалния губернатор Олег Кипер, назначен от Зеленски.

Когато Зеленски отне гражданството му, Труханов го възприе като политически ход за отстраняване на конкурент.

Две седмици след отнемането на гражданството на Труханов, той беше обвинен в небрежност във връзка с наводненията, които наскоро засегнаха Одеса, и беше поставен под домашен арест. Украинските власти обаче не са заявили дали ще го експулсират.

