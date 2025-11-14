Автобус се вряза в пешеходци в Стокхолм, има загинали

Няколко души загинаха, а други бяха ранени, когато автобус се вряза в опашка от хора на автобусна спирка в центъра на Стокхолм по време на следобедния час пик, съобщи полицията.

„Има както ранени, така и загинали в инцидента. Полицията за момента не коментира броя, пола или възрастта на жертвите“, се казва в изявление на полицията.

Снимки в шведските медии показаха множество полицаи, линейки и спасителни автомобили на мястото на инцидента, а спасителните екипи бяха приведени под двуетажния автобус, за да помогнат на хората, заклещени под него.

Полицейският говорител Надя Нортън заяви пред АФП, че причината за инцидента все още не е известна.

„Разследването ще трябва да установи какво се е случило. Все още е твърде рано да се каже и не искам да спекулирам“, каза тя.

Нортън посочи, че шофьорът на автобуса е бил арестуван и по процедура е започнато разследване за непредумишлено убийство.

„Трябва да го разпитаме, след което ще видим дали ще бъде освободен или задържан“, добави говорителят. | БГНЕС