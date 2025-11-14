Тръмп посрещна малки гости в Овалния кабинет, раздаде им подаръци

Президентът Доналд Тръмп прекъсна натоварения си ден в Овалния кабинет, за да поздрави децата, дошли му на гости, раздавайки малки подаръци и казвайки: "Казвам се Доналд“, в мил момент, заснет и споделен онлайн от съветника по комуникациите Марго Мартин.

Краткият клип, гледан хиляди пъти в рамките на часове след публикуването, подобри настроението си по време на натоварения новинарски цикъл след спирането на работата на правителството, давайки на поддръжници и критици поглед към по-меката страна на президента.

Видеото събра близо 500 хиляди гледания в рамките на два часа след публикуването му в X акаунта на Мартин. Мартин често споделя кадри зад кулисите на Тръмп, които не могат да се видят никъде другаде.

Във видеото говорител извън камерата казва: "Той иска да знае как се казваш.“

След това президентът отговори с усмивка: "Казвам се Доналд“.

Във видеото Тръмп предлага монети за предизвикателство на децата, внуците на журналистката Салена Зито. Белият дом съобщи пред Fox News Digital, че децата са се отбили, за да ги поздравят.

Видеото е най-новото от поредица сладки моменти, които Тръмп е споделил с някои от най-младите си поддръжници, включително оцветяване с деца на великденското търкаляне на яйца по-рано тази година.

Американският президент е дядо на единадесет внуци.

"Тя е толкова сладка", споделя Тръмп с усмивка към едно от момиченцата.

Един коментатор написа под видеото "това е дядо, който прави дядовски неща“, а друг добави "добротата надхвърля политиката“.