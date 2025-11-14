Как малки детайли разкриват местоположението на Путин

Владимир Путин има точни копия на офисите си в различни региони на Русия, за да скрие местонахождението си и да предотврати потенциални атаки, твърди разследване, пише The Telegraph.

Три идентични стаи в отделни резиденции са разкрити в доклад на разследващата единица Systema. Срещите, за които Кремъл съобщава, че са се състояли в официалната резиденция на Путин в Ново-Огарьово, в покрайнините на Москва, всъщност са се провеждали на стотици километри оттам.

Една от репликите се намира в Сочи на Черно море, а другата – в обширното му имение в гората във Валдай, град на брега на езерото на половината път между Москва и Санкт Петербург.

Разследващите от Systema анализираха 700 видеоклипа и проучиха изтекли записи за пътуванията на обкръжението на Путин, за да установят къде се е „скривал на видно място“.

🇷🇺 Putin has 3 identical offices his residences in order to hide where he is when on TV. But small details gives the thing away — ight switches, door handles, wood patterns & wall seams. If you're a true Sherlock, you can identify easily pic.twitter.com/g2dQRYAKwo — Lord Bebo (@MyLordBebo) November 12, 2025

Те идентифицираха фини разлики в интериорния декор на всяко място, за да определят истинското местонахождение на президента.

В пропагандно предаване на Кремъл от 2020 г. журналист от държавната телевизия преминава през врата и изглежда, че се появява на пресконференция. Но руските зрители може би не са забелязали, че двете стаи са в напълно различни градове.

Илюзията е разкрита, когато разследващите забелязват, че височината на дръжката на вратата се различава леко между кадрите,

разкривайки, че кадри са заснети на две различни места.

Други улики включват височината на фугата на стената зад бюрото на Путин и малки промени в мебелите и обзавеждането – от формата на телевизионния шкаф и цвета на масата до броя на вентилационните отвори на тавана и позицията на термостата.

Videos claiming to show Putin working near Moscow were filmed elsewhere. Investigators spotted small but telling clues: a door handle, wall seams, even the grain of a wooden tray. Those proved many "Novo-Ogaryovo" meetings actually happened 1,500 km away in Sochi.

2/7 🧵 pic.twitter.com/F0m1UpFq40 — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) November 11, 2025

Докладът заключава, че Путин все повече предпочита силно охраняваната си резиденция във Валдай от началото на пълномащабната война в Украйна.

Въпреки че преди е имало слухове за съществуването на идентични стаи, анализаторите досега не са били в състояние да ги разграничат.

Изследователите потвърдиха своите заключения с данни за пътуванията на журналисти от държавната телевизия – които са се заклели да пазят в тайна къде снимат руския лидер – и членове на неговата охрана.

„Очевидно става въпрос за сигурност“, заяви пред RFL Константин Гаазе, руски учен и експерт по автокрация.

Според Systema, помощниците на Кремъл са фалшифицирали и датите, на които са заснети кадри с руския президент, като често са използвали готови кадри, заснети няколко дни или седмици по-рано, за да скрият истинското местонахождение и дейности на Путин.

Според Systema почти всяка среща, за която се твърди, че е заснета в Ново-Огарьово тази година, всъщност е била проведена във Валдай, тъй като Путин е все по-загрижен за сигурността.

Отдалеченото място за почивка във Валдай, където според информациите живеят партньорката на Путин Алина Кабаева и двамата им сина, се намира на полуостров и се смята, че е много по-трудно да бъде атакувано с ракети или дронове.

Сателитни снимки показват, че през лятото на 2024 г. около езерото Валдай са били инсталирани 12 противовъздушни системи „Панцир-С1“, тъй като Киев засили атаките си с дронове на руска територия.

Путин се оттегли във Валдай през февруари 2022 г. след нахлуването в Украйна.

Смята се, че партньорката му Алина Кабаева и двамата им сина живеят там.

За сравнение, само 60 такива системи покриват цялата столична област на Москва, където живеят над 20 милиона души, според The Moscow Times.

Украински дронове са забелязани в близост до офиса на Путин в Кремъл и се смята, че са предизвикали пожар в близост до неговия дворцов комплекс на Черно море – този, който някога беше известен с „водната си дискотека“, будоара с пилони за танци, салона за наргиле и миниатюрната железопътна линия.

Страховете от атака са накарали Путин да промени начина си на живот и работа, въпреки че всичките му резиденции са оборудвани с бункери.

По-ранни доклади на опозиционния медиен канал Proekt твърдят, че Путин е разрушил летния си дворец Бочаров Ручей от епохата на Сталин, който някога е бил използван за посрещане на чуждестранни високопоставени лица, поради опасения, че е уязвим за украински удари.

Гаазе сравни обсесията на Путин по отношение на сигурността с тази на Саддам Хюсеин, който поддържаше множество строго охранявани резиденции, за да скрие местонахождението си.