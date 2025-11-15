Кремъл: Русия е готова за среща Путин-Тръмп в Будапеща

Русия е готова за среща между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп в унгарската столица Будапеща, ако тя е добре подготвена и базирана на споразуменията от срещата на двамата лидери в щата Аляска, обяви днес външното министерство в Москва, цитирано от агенция Ройтерс.

Първата среща между Путин и Тръмп от години насам се състоя на 15 август в Аляска. Миналия месец бе предвидено двамата да разговарят в Будапеща, но срещата им бе отменена.

Контактите между министъра на външните работи Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио ще продължат, ако е необходимо, поясни говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

Освен това Захарова отхвърли изказванията на германски генерал относно възможността за конфликт между Москва и Германия като безоснователно насаждане на страх.

Генерал-лейтенант Александер Золфранк по-рано този месец каза в интервю за Ройтерс, че решението на Русия да атакува страна членка на НАТО би зависело от позицията на западните съюзници. Золфранк добави, че Москва "понастоящем има възможности и бойна мощ(…) още утре да започне малка атака срещу територията на НАТО".

Захарова отговори на журналистически въпрос относно по-широките изказвания на Золфранк за подготовката на Германия за евентуален конфликт с Русия. Говорителят на външно министерство добави, че Русия няма никакви планове да атакува която и да е страна от НАТО. Говорителката на дипломатическото ведомство добави, че Москва предприема действия, с които да гарантира собствената си сигурност в момент, в който алиансът струпва свои сили близо до руските граници.

"Какво ли не е казвал и обявявал той", каза още Захарова по повод думите на Золфранк. Тя отбеляза, че подобни изявления на представители на НАТО представляват "планирана кампания за психологическа обработка на населението", чиято цел е "насаждането на страх" и "оправдаването на собствени неверни прогнози, грешки и дори престъпления".