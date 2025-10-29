Джей Ди Ванс все още не мисли за президентските номинации през 2028 г.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс даде ексклучивно интерв за "Pod Force One“, в която разпалено обяснява, че държавният секретар Марко Рубио е негов най-добър приятел в администрацията. Коментарът на Ванс идва след като президентът Тръмп ги нарече "неудържими кандидати за президентската надпревара през 2028 година".

41-годишният Ванс каза пред водещата Миранда Девайн от The Post, че се е пошегувал с 54-годишния Рубио относно перспективата за потенциалната им кандидатура за президент, след като е обсъдил подробностите с Тръмп по време на обяд преди шест месеца.

"Опитваме се да обядваме на всеки няколко седмици, само за да обсъдим какво се случва и да поговорим за разни неща“, каза Ванс за срещите си с главнокомандващия.

"[Тръмп] го спомена преди около шест месеца“, каза вицепрезидентът за потенциален двубой между него и Рубио. "И го споменах на секретаря на шега, но ми се струва толкова преждевременно, защото все още сме толкова рано", коментира евентуални номинации в републиканската партия Ванс.

"И това, което винаги казвам на хората, е, че ако ние се погрижим за бизнеса, политиката ще се погрижи за себе си. А ние сме девет месеца начело на тази администрация, аправихме много добро", откровен е настоящият вицепрезидент.

И все пак, "има още много работа за вършене, защото нещото, за което най-много се тревожа, е, че Байдън ни остави ужасна криза с достъпността“, каза Ванс за предходната администрация "Трябва да направим живота по-достъпен за американските граждани", на мнение е дясната ръка на Тръмп.

"Отново, ние сме се постарали да решим този проблем, но има още много работа за вършене. Така че моето отношение е, че американският народ ме избра за вицепрезидент. Ще работя колкото мога по-усилено, за да направя президента успешен през следващите три години и три месеца", каза още Ванс по време на интервюто.

"И ако стигнем до момент, в който нещо друго е на хоризонта, нека се заемем с това тогава“, каза Ванс и продължи: "Но нека поне преживеем следващите няколко години и свършим добра работа за американския народ, преди да говорим за политика".

Листата на Тръмп-Ванс за изборите през 2024 г. надделя над опонента Камала Харис и нейния кандидат за вицепрезидент, губернатора на Минесота Тим Уолц, във всичките седем щата, които бяха от решаващо значение, като същевременно спечели и националния вот.

На въпроса дали дуетът Ванс-Рубио би предизвикал някакво "напрежение“ между вицепрезидента и държавния секретар, бивш кандидат за президент, който сега ще играе втора цигулка, Ванс отрече, наричайки Рубио свой "най-добър приятел в администрацията“.

"Работим много заедно. Голяма част от добрата работа, която успяхме да свършим като администрация, се дължи на факта, че всички ние сме способни да работим заедно", на мнение е Ванс.

Тази работа включваше изпращане на дипломатически пратеници до Европа, за да се опитат да помогнат за прекратяване на войната между Русия и Украйна, както и на боевете между Израел и терористите на Хамас в Газа.

"Мисля, че твърде многото притеснение за политиката всъщност те влошава в работата, която имаш“, каза Ванс. „Никога не искам да се събудя и досега никога не съм се събуждал и да си помисля: "Как да стана президент на Съединените щати?“ Това, с което се събуждам и си мисля, е: "Как да се справя добре като вицепрезидент?“

"И мисля, че и при Рубио е така: "Как да се справя добре като държавен секретар?“ И това трябва да е въпросът, който всеки от нас непрекъснато си задава“, каза вицепрезидентът.

Джей Ди Ванс доминира в социологическите проучвания, когато става въпрос за президентската надпревара през 2028 година, често побеждавайки конкуренцията за републиканската президентска номинация с до 40 процентни пункта, според агрегатора на проучвания RealClearPolitics.