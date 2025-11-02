IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп заплаши Нигерия с военна намеса заради убийства на християни

Освен това правителството на САЩ ще спре всички помощи

02.11.2025 | 08:10 ч. 10
Снимка: Reuters

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че е разпоредил Министерството на отбраната на САЩ да се подготви за евентуална военна намеса в Нигерия, ако нигерийското правителство "продължи да допуска убийства на християни", предаде Ройтерс.

Освен това правителството на САЩ ще спре всички помощи и всякакъв вид подкрепа за африканската страна, обяви държавният глава в публикация в социалната си платформа "Трут соушъл".

Тръмп написа, че САЩ могат "спокойно да влязат в тази опозорена сега страна, "с гърмящи дула", за да изметат напълно ислямистките терористи, които извършват тези ужасни зверства".

Нигерийското правителство каза по-рано днес, че ще продължи да се бори срещу екстремизма, и посочи, че се надява Вашингтон да остане близък съюзник.

Това стана, след като Тръмп добави западноафриканската държава в списък със страни, които според него са заплаха за християнството.

