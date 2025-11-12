IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Земетресение с магнитуд 5,2 край Кипър

Последвали са няколко по-слаби труса между 3,5 и 4,7

12.11.2025 | 12:23 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Земетресение с магнитуд 5,2 е регистрирано днес в Средиземно море в района на Кипър в 11.31 ч. местно (и българско време), съобщава на сайта си Европейският средиземноморски сеизмологичен център.

Според оповестените данни трусът е бил на дълбочина 21 км. 

Той е бил последван от няколко по-слаби земетресения с магнитуд между 3,5 и 4,7.

За земетресението от 5,2 по Рихтер съобщи и турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), която изчисли същия магнитуд. Според АФАД огнището е на дълбочина около 15,5 км.
(БТА)

земетресение Кипър Средиземно море
