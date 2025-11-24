Кремъл е запознат с европейски мирен план за Украйна. Кратък преглед на неговите разпоредби обаче разкрива, че той е неконструктивен, заяви пред медиите помощникът на руския президент Юрий Ушаков в отговор на запитване на ТАСС.

"Относно циркулиращите предложения: тази сутрин научихме за европейски план, който на пръв поглед изглежда напълно неконструктивен и неподходящ за нас“, заяви Ушаков.

Ден преди това Съединените щати и Украйна проведоха консултации по 28-точковия мирен план на Вашингтон. Държавният секретар Марко Рубио определи срещата като "най-продуктивната“ от началото на конфликта. Украинските медии съобщиха, че Вашингтон и Киев са постигнали консенсус по повечето аспекти на плана. Рубио отбеляза, че САЩ са се съгласили да разделят преговорите за европейската интеграция на Украйна и тези, отнасящи се до членството ѝ в НАТО.

Западни медийни източници посочват, че първоначалният проект на американския мирен план е предлагал отказ на Украйна от членство в НАТО и ангажимент от страна на алианса да не се стреми към интеграция с Киев. Той също така призовава за признаване от Вашингтон и други държави на суверенитета на Русия над Крим и Донбас, изтегляне на украинските сили от Донецката народна република, официално признаване на руския език в Украйна, ограничения върху числеността на украинската армия и отмяна на антируските санкции.

Лидерите на ЕС изразиха несъгласие с американските предложения. В отговор Германия, Франция и Великобритания представиха свои собствени проекти за уреждане на спора за Украйна, чийто пълен текст беше публикуван от Ройтерс.

Планът на европейската тройка позволява присъединяването на Украйна към НАТО и разполагането на войски на НАТО на украинска земя под национално командване. Освен това европейците се застъпват за въоръжени сили от 800 хиляди души персонал по време на мирно време. В замяна на Русия се предлага възможността да "възобнови дискусиите за сигурност“.