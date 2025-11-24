IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Си към Тръмп: Трябва да поддържаме импулса в отношенията

Лидерите обсъдиха въпроса за Тайван и двустранните отношения

24.11.2025 | 19:25 ч. 2
Reuters

Reuters

Китайският лидер Си Дзинпин и президентът на САЩ Доналд Тръмп обсъдиха двустранното сътрудничество и въпроса за Тайван по телефона, съобщава китайската държавна агенция Синхуа.  

Пред Тръмп китайският лидер е заяви, че двете страни трябва да “поддържат импулса в отношенията“, след срещата им миналия месец в Южна Корея, където лидерите се опитаха да смекчат острата търговска война между двете най-големи икономики в света.

Си е “подчертал също, че завръщането на Тайван към Китай е важна част от следвоенния международен ред“, допълва Синхуа.

Китай претендира, че демократично управляваният Тайван е част от територията му и е заплашва с употреба на сила, за да постави острова под своя контрол.

Двамата лидери се срещнаха през октомври за първи път от 2019 г., провеждайки разговори, докато търговската война между Вашингтон и Пекин продължава.

Спорът обхваща всичко – от редкоземни метали до соя и пристанищни такси – и засяга финансовите пазари и нарушава веригите на доставки в продължение на месеци.

Китайският президент е заявил на Тръмп, че “успешната“ среща в Южна Корея “помогна за калибриране на курса и вдъхна импулс за стабилното и последователно развитие на гигантския кораб на отношенията между Китай и САЩ“.

Оттогава двустранните отношения “остават стабилни и продължават да се подобряват, което е широко приветствано както от двете страни, така и от международната общност“, добави Си. / БГНЕС

