Руски дронове предизвикаха пожари в жилища в Киев, убивайки един човек

Руските сили атакуваха украинската столица Киев рано вторник, предизвиквайки пожари в поне две жилищни сгради и убивайки един човек, съобщи високопоставен служител, съобщава Ройтерс.

Тимур Ткаченко, шеф на военната администрация на столицата, каза, че един човек е убит и седем са ранени при ударите, започнали след 1 часа сутринта (23:00 GMT в понеделник).

Военновъздушните сили са в действие около столицата, а военната администрация съобщи, че са били използвани както дронове, така и ракети. Нова въздушна тревога беше обявена в столицата след 5 часа сутринта (03:00 GMT).

Ткаченко, пишейки в Telegram, съобщи, че един човек е загинал, когато висока жилищна сграда е била ударена в квартал на източния бряг на река Днепър.

Службите за спешна помощ съобщиха, че има сериозни щети на шестия и седмия етаж на девететажната сграда,

но пожарът е овладян. Седемнадесет души са спасени.

Службите за спешна помощ съобщиха, че висока сграда е била ударена и в квартал Печерск в центъра на града, а пожарът е нанесъл щети на три етажа, преди да бъде овладян.

Фрагменти от дрона са паднали и в открита зона в източен квартал на града.

Кличко съобщи също за прекъсвания в електро- и водоснабдяването на града.