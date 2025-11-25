Саудитска Арабия отваря два нови магазина за алкохол

Саудитска Арабия планира да отвори два нови магазина за алкохол, включително един, обслужващ немюсюлмански чуждестранни служители в държавния петролен гигант Арамко, тъй като кралството допълнително облекчава ограниченията, според хора, запознати с плановете, пише Ройтерс.

Откриването на магазини в източната провинция Дахран и един за дипломати в пристанищния град Джеда ще бъде поредният важен етап в усилията, водени от де факто управляващия престолонаследник принц Мохамед бин Салман, за отваряне на страната.

Кралството, което е родно място на исляма, миналата година отвори магазин за алкохол, обслужващ немусулмански дипломати в столицата Рияд – първият такъв магазин откакто преди 73 години беше въведена забрана.

Новият магазин в Дахран ще бъде открит в комплекс, собственост на Арамко.

Този магазин ще бъде отворен за немюсюлмани, работещи за Арамко, каза източник, пожелал анонимност.

Очаква се и двата магазина да отворят врати през 2026 г., но все още не е обявен график, казаха двама от източниците.

Клиентската база на магазина в Рияд наскоро беше разширена, за да включи и немюсюлмански притежатели на саудитско премиум пребиваване, казаха два от източниците. Премиум пребиваване се предоставя на предприемачи, големи инвеститори и хора със специални таланти.

Преди магазина в Рияд алкохолът се предлагаше основно чрез дипломатическата поща, черния пазар или домашното пивоварство.