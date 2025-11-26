Доживотен затвор за детегледачка от Мичиган, убила 1-годишно

Жена от Мичиган, която уби 22-месечно дете, за което се грижела, беше осъдена на доживотен затвор. 24-годишната Кимора Ходжис беше призната за виновна за тежко убийство и първа степен насилие над дете след шестдневен процес, съобщиха от прокуратурата на окръг Макомб в прессъобщение, цитирано от People.

Ходжис беше първоначално обвинена през юни 2022 г., след като детето почина. Според властите то е имало множество наранявания, "включително субдурален кръвоизлив и двустранни ретинални кръвоизливи".

По онова време WDIV, позовавайки се на полицията, съобщи, че Ходжис се е обадила на майката на детето — 18-годишната Тейлър Старкс — и е твърдяла, че 22-месечният Кайри получил алергична реакция, след като погълнал сапун. Но според Старкс, когато тя се прибрала, Кайри вече получавал гърчове и бил откаран в болница.

"Имаше травма от удар по главата, кървеше от ушите и трябваше спешно да бъде опериран мозъка му. Всичко, което знам, е, че тя е хвърлила сина ми в стената и го е раздрусала много жестоко, а лекарите казаха, че това е само част от това, което му е причинила", каза Старкс пред WJBK.

Ходжис беше осъдена на 4 ноември на доживотен затвор без право на условно освобождаване за обвинението в убийство, както и на между 15 и 40 години за обвинението в насилие над дете.

"Присъдата, наложена днес, отразява тежестта на извършеното престъпление. Действията на обвиняемата доведоха до трагичната смърт на невинно дете и съдът наложи доживотна присъда без право на замяна, за да я държи напълно отговорна. Мислите ни остават с близките на жертвата, чиито животи са завинаги променени от този безсмислен акт. Съдебната система има дълг да защитава най-уязвимите — и днешната присъда подчертава точно този дълг“, заяви в изявление прокурорът на окръг Макомб Питър Дж. Лучидо.

След смъртта на Кайри неговата майка публикува трогателен текст в Instagram.

"Боли ме толкова много, защото знаеш, че ти беше моето всичко! Родих те на 16 г., сама, и оттогава правехме всичко заедно. Растяхме заедно. Без значение колко трудно беше или през какво минавахме — ти никога не ме осъждаше", написа тя.