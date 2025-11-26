Шей Мичъл разбуни духовете с козметична линия за деца

Шей Мичъл застана зад твърдо зад противоречивия си продукт. След като новият ѝ бранд rini — линия за грижа за кожата с маски за деца от 3 години нагоре — предизвика бурна реакция, звездата от "Малки сладки лъжкини" ("Pretty Little Liars") призна, че е била "малко изненадана" от критиките, макар да разбира откъде идва притеснението.

"Мисля, че щом става дума за деца, винаги трябва да има разговор около това. И аз имам много въпроси — сигурна съм, че и вие — когато става дума за децата ни, за това какво ядат, какво слагат върху кожата си. Не мислех, че тук ще е различно", каза тя пред Джена Буш Хейгър и Оливия Мън в предаването "Jenna & Friends" на 19 ноември.

Шей има две дъщери - 6-годишната Атлас и Роум, на 3 годинки - от партньора си Мат Бейбъл — коментира и критиките, че козметика, насочена към деца, особено момичета, може да затвърждава вредни стандарти за красота.

Макар да разбира опасенията, тя каза: „Грижата за кожата започва от раждането. Овлажняваме, успокояваме, грижим се за кожата им като новородени. Това е същото — просто във формат, който е по-забавен и според мен напълно подходящ за възрастта.“

Вместо децата да възприемат sheet маските като "нещо за красота", Шей предлага друга гледна точка: "За тях това е охлаждащо усещане и споделен момент."

После добави: „Аз го виждам като self-care (грижа за себе си). Да отделиш този момент за себе си. Когато момичетата ми ме виждат да го правя, това е "мамината минутка да си върне енергията".

38-годишната актриса обясни, че идеята за продуктите — следслънчеви и хидратиращи желе маски, плюс ежедневни sheet маски с животински мотиви — идва от интереса на дъщерите ѝ към нейната собствена рутина.

"Това дойде от опита ми като майка на две момичета. И от това, че нямаше нищо, което да усещам като достатъчно безопасно за тяхната кожа, когато искаха да участват в момента, който имам за себе си", разказа тя.

Когато Шей пусна продукта в началото на ноември, тя сподели повече за вдъхновението си в социалните мрежи — как по време на пътуване в Мексико едната ѝ дъщеря получила силно слънчево изгаряне и тя си пожелала продукт, който да е лесен и безопасен за нанасяне. Така се родила следслънчевата маска с алое вера.

"Децата по природа са любопитни и вместо да го игнорираме, можем да го прегърнем. С безопасни, нежни продукти, на които родителите могат да вярват — и със сладки моменти, които ни сближават", написа тя в пост на 6 ноември.