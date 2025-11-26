Простреляха двама войници от Националната гвардия на САЩ до Белия дом

Двама членове на Националната гвардия на САЩ са били простреляни във Вашингтон, съобщи американската министърка на вътрешната сигурност Кристи Ноум в социалната мрежа "Екс", без да дава повече подробности, предаде Ройтерс.

Полицията във Вашингтон съобщи, че по-рано днес е имало стрелба в близост до Белия дом.

Стрелбата е станала в централната част на Вашингтон, според източник, запознат с първоначалните доклади, както и според служител на правоохранителните органи. По-рано беше съобщено, че инцидентът се е случил в района на метростанция "Фарагът", намираща се в близост до Белия дом.

Полицията на Вашингтон съобщи в X, че мястото на инцидента е обезопасено и един заподозрян е задържан. От гражданите се препоръчва да избягват района.

Президентът Доналд Тръмп е бил информиран за стрелбата, заяви прессекретарят Каролайн Левит.

"Белият дом е запознат и активно следи тази трагична ситуация", каза Левит, добавяйки: "Президентът е получил информация".

Малко по-късно американският президент Доналд Тръмп заяви, че двамата военнослужещи от Националната гвардия са в критично състояние.

"Животното, което простреля двамата гвардейци — и двамата в критично състояние и вече в две различни болници — също е тежко ранено, но независимо от това ще плати много висока цена", написа Тръмп в Truth Social.

Войски на Националната гвардия от няколко щата се намират във Вашингтон от месеци като част от кампанията на президента Тръмп срещу престъпността в столицата.