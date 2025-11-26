Дженифър Анистън се чувства в безопасност с хипнотизатора

Дженифър Анистън се чувства наистина в безопасност с новия си любим.

През юли стана ясно, че 56-годишната актриса има връзка с хипнотерапевтът Джим Къртис. Сега нейни приятели казват, че тя е много влюбена и на чудесно място в живота си.

"Той е мил и земен. Тя се държи така, сякаш се чувства наистина в безопасност с него. Тя наистина е на страхотно място", коментира източник на "People".

Става ясно, че звездата се възхищава на работата на Джим. Двамата имат доста общи неща помежду си.

