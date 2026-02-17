Карди Би потвърди раздялата си със Стефон Дигс?

Карди Би досега не казва много за предполагаемата си раздяла със звездния ресийвър на Ню Инглънд Пейтриътс (New England Patriots) Стефон Дигс. Но по време на едно от участията си от турнето "Little Miss Drama" в Лос Анджелис в неделя вечерта, 15 февруари, рапърката сякаш реши да проговори за края на връзката им - по-малко от четири месеца след като роди сина им през ноември.

"Само защото вече не съм с бащата на детето ми, не означава, че можеш да говориш за него", каза Карди по време на концерта, според видео от момента и добави насочено: "Това е за теб, к*чко"

След това тя премина към парчето си "Pretty & Petty" от проекта "Am I the Drama?". Дис тракът е насочен към рапърката BIA, пише Billboard, като идва само дни след като BIA се появи онлайн и изглежда отправи намек към Дигс, чийто отбор загуби с 29-13 от Сиатъл Сийхоукс (Seattle Seahawks) на Супербоул (Super Bowl) по-рано този месец.

"Можеш ли да назовеш някой с повече майки на бебетата си, отколкото ярдове като ресийвър? Аз мога!", написа BIA в X в четвъртък.

Слуховете, че Карди и Дигс са се разделили след година връзка започнаха да набират скорост, след като рапърката беше попитана дали има послание към Дигс преди мача, а тя лаконично отвърна само: "Успех."

Малко след това фенове забелязаха, че двамата са спрели да се следват в Instagram. Спекулациите се засилиха още повече, когато Карди напусна мача по-рано, след изненадващата си поява в историческото шоу на Бед Бъни на полувремето.

Те са започнаха да се виждат през октомври 2024 г., а официално са потвърдиха отношенията си през юни 2025 година. Пред ноември същата година, двойката посрещна и първото си дете заедно.

BIA заяви пред Hot 97 миналата година, че корените на конфликта между нея и Карди тръгват от това, че фенове са забелязали сходен груув между EP-то (Extended Play) ѝ "Really Her" (2023 г.) и песента на Карди "Enough (Miami)" от следващата година. През 2024 г. BIA нападна Карди в трака си "Sue Me", а Карди отвърна с "Pretty & Petty".