Учени разкриха невидимия разлом, който може да предизвика следващото голямо земетресение

Появиха се нови предупреждения за разлом, който може да причини огромно земетресение в района около Истанбул - бедствие, за което сеизмолози сигнализират от години.

Нов 3D модел на подземните пластове показва как вариациите в здравината на скалите под Мраморно море биха могли да предизвикат бъдещи големи земетресения по Северноанадолския разлом. Констатациите подобряват разбирането на механиката на разломите и подкрепят по-доброто прогнозиране на земетресенията за района на турския мегаполис.

Турция се намира в една от най-земетръсните части на света, където взаимодействат Евразийската, Африканската, Арабската и Анадолската тектонични плочи. Тази сложна геоложка обстановка е причинила множество опустошителни земетресения през цялата история на страната. Едно от най-забележителните е земетресението в Ерзинджан през 1939 г., което отне живота на повече от 30 000 души. След това събитие изследователите наблюдават поразителна тенденция, при която големите, разрушителни земетресения сякаш се развиват постоянно на запад по Северноанадолския разлом.

Много учени сега смятат, че най-вероятното място на следващото голямо земетресение е под Мраморно море

Тази част от разлома не е причинявала голямо земетресение повече от 250 години, което поражда опасения, че напрежението се е натрупвало с течение на времето. Въпреки десетилетията на проучване обаче, подробната структура на разлома под Мраморно море остава неясна, което ограничава способността за точно определяне къде биха могли да започнат бъдещи земетресения или как най-добре да се намали тяхното въздействие.

За да се справи с тази празнина, изследователски екип, ръководен от д-р Ясуо Огава, почетен професор и научен сътрудник в Мултидисциплинарния изследователски център за устойчивост, Институт за интегрирани изследвания, Институт за наука Токио (Science Tokyo), Япония (също гостуващ изследовател в Университета Тохоку, Япония), заедно с д-р Тулай Кая-Екен, доцент в Университета Боязичи, Турция, проведоха подробно проучване на региона под Мраморно море.

Свързани статии Сеизмолог прогнозира земетресение от 8 по Рихтер около островите Крит и Родос

Тяхното проучване, публикувано в списание Geology, представя първия пълен триизмерен (3D) модел на тази ключова подземна област. Моделът предоставя нова представа за физическите процеси, които контролират как и къде се образуват земетресенията по протежение на разлома.

За да създадат този модел, изследователите са използвали голям набор от магнитотелурични измервания, направени от повече от 20 предварително разположени станции. Казано по-просто, магнитотелуричните станции могат да записват фини промени в електрическите и магнитните полета на Земята, причинени от структури дълбоко под земята.

Тази информация позволи на екипа да реконструира, чрез процес, известен като 3D инверсия, 3D представяне на електрическото съпротивление на региона до дълбочина от десетки километри под морското дъно.

Картографиране на слаби и заключени зони, които могат да предизвикат разкъсвания

Анализът на завършения модел разкри сложен модел от зони с високо и ниско електрическо съпротивление. Тъй като съпротивлението намалява в присъствието на течности като вода, областите с ниско съпротивление са склонни да бъдат механично по-слаби, докато зоните с високо съпротивление са по-силни и по-твърдо заключени.

"Вярваме, че наблюдаваните резистивни аномалии означават области на натрупване на напрежение, хвърляйки светлина върху текущите процеси на механиката на разломите, които действат в този критичен регион", подчертава Огава.

Въз основа на тези открития екипът предполага, че бъдещите големи земетресения могат да започнат на границите, където се срещат по-слабите и по-силните участъци от земната кора, или по краищата на силно резистивни зони.

Взети заедно, резултатите приближават изследователите до отговора на въпрос от голямо значение за хората в цяла Турция. Както обяснява Огава:

"Нашите резултати могат да бъдат използвани за оценка на местоположението и потенциалния магнитуд на бъдещи мегатрусни земетресения, със значителни последици за предотвратяването и смекчаването на бедствията."

Продължаващите проучвания от този вид могат в крайна сметка да помогнат за намаляване на загубата на човешки живот и щетите, когато следващото голямо земетресение удари по протежение на Северноафриканския земен фронт (NAF).

Това проучване е финансирано от Японската агенция за международно сътрудничество и Японската агенция за наука и технологии.