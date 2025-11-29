IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Хирурзи спасиха ръка на момиче, нападнато от акула

Те са трансплантирали кръвоносни съдове от крака на пациентката

29.11.2025 | 22:05 ч. 0
Снимка: БГНЕС, архив

Снимка: БГНЕС, архив

В САЩ лекари извършиха уникална операция на момиче, чиято ръка беше отхапана от акула, съобщава „Гардиън“. 

10-годишната Лина Лендъл от щата Флорида почивала със семейството си на плажа Бока Гранде. Тя се гмуркала с шнорхел в плитки води, когато триметрова акула бик я сграбчила за ръката. 

Хищната риба почти откъснала ръката на момичето, оставяйки я да виси на парчета кожа. Момичето било извадено от водата и работещи наблизо строителни работници веднага ѝ се притекли на помощ. Те бързо ѝ поставили турникет, предотвратявайки фатална загуба на кръв, съобщава БГНЕС.

Момичето било спешно хоспитализирано и незабавно откарано в операционната зала. За да възстановят кръвообращението, хирурзите трябвало да трансплантират кръвоносни съдове от крака на пациентката. Операцията продължила шест часа и ръката била пришита отново, запазвайки нейната мобилност и чувствителност. 

Лина вече се е върнала към любимото си хоби – плетенето на дрехи за кукли Барби. 

"Казаха ми, че ще ми зашият ръка, но не повярвах – изглеждаше ми невъзможно", сподели тя впечатленията си.

Хирурзи нападение от акула спасено момиче
