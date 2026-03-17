Френските ВВС с остър недостиг на ракети „въздух-въздух“ при операции срещу Иран

Френските военновъздушни сили страдат от остър недостиг на ракети „въздух-въздух“ поради обширните операции срещу ирански дронове в района на Персийския залив. Според френския вестник La Tribune, бързото изчерпване на боеприпасите е породило сериозни опасения относно по-нататъшните бойни способности на военновъздушните сили, като френският министър на отбраната Себастиан Льокорню е свикал спешна кризисна среща, по време на която са били обсъдени мерки за попълване на запасите от ракети, пише MWM. Откакто Съединените щати и Израел започнаха военни действия срещу Иран на 28 февруари, се съобщава, че техните сили също така имат критично ниски запаси от множество видове ракети. Най-забележителните сред тях са противобалистичните ракетни прехващачи за системи като Barak, THAAD и Patriot, въпреки че различни видове ракети, използвани за атакуване на ирански цели извън обсега на противовъздушната отбрана, като например BGM-109 Tomahawk на американския флот, също не са достатъчно снабдени за продължителна употреба.

Въпреки че готовността на френските военновъздушни сили се счита за една от най-добрите в Европа, тя отдавна е доста под необходимите нива, особено в сравнение със стандартите на военновъздушните сили на други региони. Изтребителите Rafale на страната интегрират ракетите „въздух-въздух“ Meteor като основно противовъздушно въоръжение, които се считат за твърде скъпи, за да се използват срещу дронове за еднократна употреба.

По-вероятно е да са използвани по-стари ракети MICA

с радарно насочване и Magic II с инфрачервено насочване, въпреки че дори те струват 40-60 пъти повече от иранските дронове за еднократна употреба като Shahed 136, което прави много рентабилно за Иран да продължи да нанася удари с такива самолети. Френските въздушни части имат сравнително малък опит във въздушен бой, дори за операции срещу дронове, докато френските изтребители нямат високата оръжейна товароносимост, дългите обсеги, високите скорости и мощните радари на американските и израелските F-15, на които се разчита повече за подобни задачи по противовъздушна отбрана.

Франция е една от многото членове на НАТО, които пряко подкрепят водената от САЩ офанзива срещу Иран, като предоставят ключова подкрепа за противовъздушна отбрана, като Обединеното кралство и Турция също са разположили изтребители за тази цел. Иранските операции с дронове постигнаха множество значителни успехи, най-вече унищожаването на ценни радарни системи на стойност 2,7 милиарда долара през първата седмица на атаките, което сериозно намали възможностите за противоракетна отбрана, особено за системите THAAD и за израелската противоракетна мрежа в региона. Записите постоянно показват, че усилията за балистична противоракетна отбрана, и особено тези, провеждани извън Израел, са силно разочароващи. Дроновете за еднократна употреба, като Shahed 136, са в най-ниския край на иранския арсенал от офанзивни въоръжения със среден обсег, докато балистичните ракети с усъвършенствани хиперзвукови планировъчни апарати, най-вече Fattah 2, която е използвана за удари по израелски цели, са в горния край. Изтребителите нямат възможности за противобалистични ракети и се разчитат предимно за атаки срещу Иран и за противовъздушна отбрана срещу безпилотни летателни апарати.