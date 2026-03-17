Кои са най-богатите знаменитости?

Изминаха 16 години, откакто Бруно Марс и рапърът Трави Маккой за първи път запяха, че искат да са милиардери на корицата на Forbes. И макар че засега нито един от двамата не е стигнал дотам, малка, но растяща група техни звездни колеги вече успя да влезе в списъка на Forbes с милиардерите за 2026 година.

С все по-големите договори и рекламни сделки, които спортисти и артисти подписват, и с това, че все повече действат като собственици и предприемачи, а все по-малко като служители, тази година изданието откри 22-ма звездни милиардери с общо състояние от 48,1 млрд. долара. Това е ръст спрямо 2025 г., когато те бяха 18 с общо богатство от 39 млрд. долара.

Новите попълнения в списъка за 2026 г. са Бионсе Ноулс-Картър, Роджър Федерер, д-р Дре и Джеймс Камерън. Те се присъединяват към легенди като Стивън Спилбърг, Джордж Лукас и Опра Уинфри, които дебютираха в списъка на милиардерите на Forbes още през 90-те и началото на 2000-те, както и към по-нови имена като Ким Кардашиян, Тейлър Суифт и Риана.

Да определиш какво точно е "знаменитост" изобщо не е лесно, но медията е избрала да включи хора, които първо са станали известни, а след това - изключително богати. Тази дефиниция силно накланя везните към артисти и спортисти. В нея не попадат хора, които са известни, защото са богати или заради успеха на бизнеса си - като президента Доналд Тръмп, Дефри Безос, Марк Зукърбърк, Илон Мъск, Марк Кюбан и други.

Ето кои са 22-те знаменитости, достатъчно богати, за да влязат в списъка на Forbes с милиардерите по света за 2026 г., подредени по нетно състояние, като цифрите да към 1 март 2026 година.

№22. д-р Дре - 61 години, 1 млрд. долара

Легендарният рапър и музикален продуцент е съосновател на компанията за слушалки Beats Electronics и стрийминг услугата Beats Music, които той и останалите инвеститори продават на Apple за около 3 милиарда долара в кеш и акции през 2014 година. Той също така основава лейбъла Aftermath Entertainment през 1996 г. и прочуто помага за старта на кариерите на суперзвезди като Еминем, 50 Cent и Кендрик Ламар, след като напуска новаторската си рап група N.W.A и лейбъла Death Row Records.

№21. Бионсе Ноулс-Картър - 44 години, 1 млрд. долара

По-голямата част от богатството на поп звездата Бионсе идва от близо трите ѝ десетилетия като солов изпълнител и като част от момичешката група Destiny's Child. Тя държи рекорда за най-много спечелени награди "Грами" в историята - 35, а през 2025 г. печели и първия си приз за албум на годината. През 2023 г. тя и съпругът ѝ милиардер Джей-Зи купуват имение в Малибу за 200 милиона долара - най-скъпата продажба на жилище в историята на Калифорния към онзи момент.

№20. Риана - 38 години, 1 млрд. долара

Докато феновете ѝ продължават да гадаят кога ще има нова музика след 10 години без нов албум, богатството на Риана е изградено основно извън сцената. Най-големият ѝ актив е Fenty Beauty - козметичната компания, която тя притежава съвместно с LVMH. Съобщава се, че гигантът в луксозните стоки проучва продажба на дела си във Fenty в сделка, която може да оцени компанията между 1 и 2 милиарда долара.

№19. Джеймс Камерън - 71 години, 1,1 млрд. долара

Камерън е режисирал три от четирите най-касови филма на всички времена: "Титаник" ("Titanic"), "Аватар" ("Avatar") и "Аватар: Природата на водата" ("Avatar: The Way of Water"). Той е вторият най-касов режисьор в историята след колегата си милиардер Стивън Спилбърг, като филмите му са донесли общо почти 9 милиарда долара в световния боксофис. Когато "Аватар" печели близо 3 милиарда долара в киносалоните и още милиони от DVD продажби и стрийминг, Камерън прибира приблизително 350 милиона долара преди данъци и такси.

№18. Роджър Федерер - 44 години, 1,1 млрд. долара

Федерер не просто спечели 20 титли от Големия шлем, преди да се оттегли през 2022 г. Той създаде и едно от най-ценните рекламни портфолиа в историята на спорта, като в пика си е печелил по 100 милиона долара за година извън корта от брандове като Uniqlo, Rolex и Mercedes. Най-големият му удар се оказва приблизително 3-процентният му дял в швейцарската спортна компания On, която излиза на борсата през 2021 г. и днес има пазарна капитализация от близо 15 милиарда долара.

№17. Джери Сайнфелд - 71 години, 1,1 млрд. долара

Комикът продължава да печели от хитовия си сериал от 90-те "Сайнфелд" ("Seinfeld"). Той и създателят на поредицата Лари Дейвид по информация получават 15% от приходите от синдикацията на ситкома, включително продажби към местни телевизии и стрийминг платформи. През 2019 г. Netflix придоби световните права за стрийминг на сериала в петгодишна сделка на стойност над 500 милиона долара.

№16. Арнолд Шварценегер - 78 години, 1,2 млрд. долара

Един от най-високоплатените актьори в историята на Холивуд, бившият губернатор на Калифорния е спечелил около 500 милиона долара преди данъци и такси от хонорари и договори за дял от печалбата от филмите си. Още повече е направил от ранни инвестиции - от недвижими имоти в Калифорния до дялове в някои от най-ценните марки в света. Една от най-добрите му инвестиции е миноритарен дял в компанията на милиардера Дейвид Бут Dimensional Fund Advisors, когато тя е управлявала активи за 12 милиарда долара. Днес DFA управлява активи за над 1 трилион долара.

№15. Брус Спрингстийн - 76 години, 1,2 млрд. долара

Членът на Залата на славата на рокендрола е продал над 140 милиона албума по света в рамките на 50 години турнета и записи. Най-големият му чек идва през 2021 г., когато продава музикалния си каталог на Sony Music Entertainment срещу еднократна сума от 500 милиона долара.

№14. Леброн Джеймс - 41 години, 1,4 млрд. долара

Джеймс е спечелил над 500 милиона долара преди данъци от заплати в периодите си в NBA с Cleveland Cavaliers, Miami Heat и настоящия му отбор Los Angeles Lakers. Извън игрището по оценки на Forbes той е натрупал и над 1 милиард долара преди данъци от бизнес начинания и рекламни договори с компании като PepsiCo, Nike и Beats by Dre.

№13. Тайлър Пери - 56 години, 1,4 млрд. долара

Режисьор, актьор, продуцент и сценарист, Тайлър Пери е най-известен с франчайза "Мадея" ("Madea"), който е донесъл над 660 милиона долара. Богатството му идва както от дела му като продуцент, така и от библиотека със съдържание, която датира още от началото на 90-те. Той притежава 100% от съдържанието, което е създал.

№12. Дик Улф - 79 години, 1,5 млрд. долара

Дик Улф е мозъкът зад телевизионните франчайзи "Закон и ред" ("Law & Order"), "Чикаго" ("Chicago") и "ФБР" ("FBI"). Неговата компания Wolf Entertainment има договор за участие в печалбите с Universal Television от 2004 г., което му позволява да запазва почти половината от печалбите на сериалите си, когато бъдат продадени за синдикация.

№11. Тайгър Уудс - 50 години, 1,5 млрд. долара

Уудс е спечелил около 1,9 милиарда долара преди данъци по време на професионалната си голф кариера, включително рекордните за PGA Tour 121 милиона долара от наградни фондове. И това въпреки факта, че по информация е отказал "умопомрачително огромна" оферта от зараждащия се тур LIV Golf, за която бившият изпълнителен директор на LIV Грег Норман каза пред The Washington Post, че е била в "горния край на деветцифрените суми".

№10. Меджик Джонсън - 66 години, 1,6 млрд. долара

Джонсън е спечелил едва около 40 милиона долара общо от заплати и под 4 милиона долара годишно от рекламни договори по време на състезателната си кариера, основно с Los Angeles Lakers през 80-те. Днес той е миноритарен собственик на четири професионални спортни отбора, сред които Los Angeles Dodgers и Washington Commanders, но по-голямата част от богатството му идва от контролния му дял в животозастрахователната компания Equitrust, която има почти 34 милиарда долара активи и която той поема през 2015 година.

№9. Питър Джаксън - 64 години, 1,9 млрд. долара

Най-известен с режисурата на трилогиите "Властелинът на пръстените" ("The Lord of the Rings") и "Хобит" ("The Hobbit"), Питър Джаксън става милиардер през 2021 г., след като продава технологичното подразделение на компанията си за визуални ефекти Wētā FX на Unity Software за 1,6 милиарда долара в кеш и акции. По-късно тази година той ще се върне към франчайза, който го направи световноизвестен, като продуцент на предстоящия филм "Властелинът на пръстените: Ловът на Ам-гъл" ("The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum").

№8. Ким Кардашиян - 45 години, 1,9 млрд. долара

Ким Кардашиян става известна като звездата от хитовото риалити "Keeping Up with the Kardashians". Но милиардер става благодарение на бизнеса си със стягащо бельо Skims, който частни инвеститори оцениха на 5 милиарда долара в последния рунд на финансиране на компанията през 2025 година.

№7. Тейлър Суифт - 36 години, 2 млрд. долара

Тейлър Суифт стана милиардерка през 2023 г. благодарение на приходите от турнето Eras и стойността на музикалния си каталог. Състоянието ѝ включва близо 1 милиард долара натрупано богатство от авторски възнаграждения и турнета, музикален каталог на стойност около 900 милиона долара и приблизително 100 милиона долара в недвижими имоти.

№6. Джей-Зи - 56 години, 2,8 млрд. долара

След като става първият милиардер в хип-хопа през 2019 г., Джей-Зи почти утроява богатството си, до голяма степен благодарение на изключително доходоносния си бизнес с алкохол. През 2021 г. той продава 50% от марката Armand de Brignac, по-известна като Ace of Spades, на гиганта в луксозните стоки LVMH, а през 2023 г. продава мажоритарен дял от марката коняк D'Usse на Bacardi.

№5. Опра Уинфри - 72 години, 3,2 млрд. долара

Опра Уинфри превръща хитовото си токшоу, което върви 25 години до 2011 г., в медийна и бизнес империя. Тя реинвестира част от печалбите от предаването си, както и от филми като "Пурпурен цвят" ("The Color Purple"), "Възлюбена" ("Beloved") и "Селма" ("Selma"), които нейната Harpo Productions копродуцира, в огромното си портфолио от имоти, включващо повече от дузина собствености и 2100 акра земя на Хавай.

№4. Винс Макмеън - 80 години, 3,6 млрд. долара

Винс Макмеън превръща World Wrestling Entertainment от регионална операция в глобален феномен. Той се присъединява към малката кеч компания на баща си през 1972 г., купува бизнеса десетилетие по-късно и го извежда на борсата през 1999 г. През 2023 г. Макмеън обединява WWE с UFC в сливане за 21 милиарда долара, с което се ражда TKO Group Holdings. През 2024 г. той се оттегля като изпълнителен председател на TKO на фона на обвинения в сексуално неправомерно поведение, които отрича.

№3. Майкъл Джордан - 63 години, 4,3 млрд. долара

Заплатата на Майкъл Джордан по време на кариерата му в NBA е едва 90 милиона долара, но той е спечелил над 2 милиарда долара преди данъци от корпоративни партньори като Nike, Hanes и Gatorade. През 2023 г. той продава по-голямата част от контролния си дял в Charlotte Hornets в сделка, оценяваща отбора на около 3 милиарда долара, но по информация запазва миноритарен дял във франчайза.

№2. Джордж Лукас - 81 години, 5,2 млрд. долара

След като през 2012 г. продава филмовата си компания Lucasfilm на Disney за 4 милиарда долара в кеш и акции, създателят на "Междузвездни войни" ("Star Wars") и "Индиана Джоунс" ("Indiana Jones") до голяма степен се оттегля от киното. Днес той е съсредоточен върху филантропията и върху развитието на Lucas Museum of Narrative Art, който трябва да отвори врати в Лос Анджелис тази година.

№1. Стивън Спилбърг - 79 години, 7,1 млрд. долара

Съоснователят на DreamWorks и най-касовият филмов режисьор на всички времена Стивън Спилбърг продължава да получава дял от всеки продаден билет в тематичните паркове на Universal благодарение на блокбастъри като "Челюсти" ("Jaws"), "Джурасик парк" ("Jurassic Park") и "Индиана Джоунс" ("Indiana Jones"). Най-новият му филм - научнофантастичният трилър "Disclosure Day" - е насрочен за премиера през май.

