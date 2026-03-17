Изненада: Леонардо ди Каприо доведе приятелката си на Оскарите

Леонардо ди Каприо и Витория Черети дебютираха като двойка на церемонията по награждаването на Оскарите през 2026 г. в неделя, 15 март.

Звездата от „Битка след битка“ и неговата приятелка не минаха заедно по червения килим, но седнаха един до друг по време на церемонията. Ди Каприо беше номиниран за ролята си във въпросната лента в категорията за най-добър актьор, но загуби от Майкъл Б. Джордан.

И все пак фактът, че 51-годишният актьор взима на събитието 27-годишната си любима, е ясен знак, че може би тази негова връзка се различава много от предишните му, които бяха с други красиви модели, които обаче Лео никога не е водил на големи събития като свои дами.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg