Първа загуба: Националките по баскетбол отстъпиха на Черна гора

Националният тим на България по баскетбол за жени записа първо поражение в последния, шести кръг от група "Е" в първия етап от квалификациите за Евробаскет 2027.

Националките отстъпиха на Черна гора с 66:70 (18:27, 14:16, 17:15, 17:12) като гост в зала "Тополица" в Бар.

Те обаче вече си бяха осигурили първото място в групата и класирането за втората фаза на пресявките. България завърши с актив 5-1, а съставът на Черна гора, който също продължава напред, се нареди на втора позиция с баланс 4-2.

Селекционерът Таня Гатева избра мача да започнат Гергана Иванова, Карина Константинова, Борислава Христова, Радостина Димитрова и натурализираната американка Кайла Хилсман.

Домакините поеха инициативата в началото на срещата и имаха предимство в първата част, повеждайки с 10 точки при 24:14. След 10 минути игра българките изоставаха с 18:27. Баскетболистките на Черна гора задържаха инициативата и през втората четвърт, на два пъти се откъснаха с 10 точки, а в края на първото полувреме пасивът на националките беше 11 точки - 32:43. До момента най-резултатна за България беше Борислава Христова с 9 точки.

България първоначално натрупа пасив от 14 точки при 36:50 в третия период, но постепенно скъси дистанцията до 6 при 47:53. Преди последната част националките изоставаха с 49:58. В заключителните 10 минути те свалиха разликата до 2 точки при 61:63 след кош на Катрин Стоичкова. Малко по-късно изоставаха с 64:67 след тройка на Карина Константинова при оставащи две минути и половина, но черногорките в крайна сметка успяха да нанесат първа загуба на българския тим.

Най-резултатна за отбора на България беше Кайла Хилсман, която оформи "дабъл-дабъл" от 23 точки и 11 борби. Борислава Христова добави 15 точки, 5 борби и 3 асистенции, а Карина Константинова се отчете с 11 точки, 3 борби и 4 асистенции.

За Черна гора Мария Лекович завърши с 19 точки и 6 борби.

Еврошампионатът при дамите догодина ще се проведе в четири държави - Белгия, Финландия, Швеция и Литва от 16 до 27 юни. Четирите домакина получават директно място на първенството. Срещите от втората фаза на квалификациите ще се състоят между 8 и 18 ноември 2026-а, както и между 7 и 17 февруари 2027 година. По време на всеки прозорец ще се играят три мача.

Към 17-те продължилите напред от първия етап тима ще се присъединят седем отбора, участващи в пресявките за Световното първенство тази година. Предстои провеждането на жребий, който ще разпредели съставите в шест групи по четири. Първите два отбора от всяка група ще се класират за шампионата, плюс четирите домакина.