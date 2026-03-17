Локо София с класика над Септември в мач с два червени картон

Железничарите решиха мача още първото полувреме

17.03.2026 | 20:18 ч. Обновена: 17.03.2026 | 20:21 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Локомотив София категорично победи Септември с 3:0 в отложена среща от Първа лига. Двубоят завърши с двама изгонени - по един и от двата отбора.

Първо нигериецът Валентин Озорнвафор в последните 10 минути на първата част, а на Джордан Айб му беше посочен тунелът в самия край на срещата. Той се появи от резервната скамейка след час игра, но това не му попречи да си изкара строгата санкция. 

В „Надежда“ изглеждаше безнадеждно за гостите още към края на първата част, след като Станоев първо откри от дузпа след червения картон на Озорнвафор, а Доминик Янков удвои в последните секунди преди почивката. 

Крайното 3:0 оформи Раян Бидунга в първите минути на второто полувреме. 

С новите три точки в актива Локомотив София вече е 11-ти с 31 точки, а Септември е на само две точки от предпоследния Берое.

