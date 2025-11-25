IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп праща Уиткоф при Путин

Той ще срещне с него или Зеленски само при постигната или почти готова сделка

25.11.2025 | 22:33 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е наредил на специалния си пратеник Стив Уиткоф да се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва с надеждата да финализира мирния план за прекратяване на войната в Украйна, съобщиха агенциите.

"Остават само няколко точки, по които има разногласия“, написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл", добавяйки, че министърът на сухопътните войски Дан Дрискол ще се срещне с украинската страна.

Американският президент каза още, че се надява да се срещне с украинския лидер Володимир Зеленски и руския президент Путин, но "единствено когато споразумението за прекратяване на войната бъде сключено или преговорите достигнат финалната фаза", пише БТА.

