Тръмп праща Уиткоф при Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е наредил на специалния си пратеник Стив Уиткоф да се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва с надеждата да финализира мирния план за прекратяване на войната в Украйна, съобщиха агенциите.

"Остават само няколко точки, по които има разногласия“, написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл", добавяйки, че министърът на сухопътните войски Дан Дрискол ще се срещне с украинската страна.

Американският президент каза още, че се надява да се срещне с украинския лидер Володимир Зеленски и руския президент Путин, но "единствено когато споразумението за прекратяване на войната бъде сключено или преговорите достигнат финалната фаза", пише БТА.