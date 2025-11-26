IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кремъл потвърди: Уиткоф идва следващата седмица

Утикоф ще пристигне с US служители, "ангажирани с украинските въпроси“.

26.11.2025 | 11:06 ч.
Има предварително споразумение специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф да посети Москва следващата седмица, обяви помощникът на Кремъл Юрий Ушаков.

Помощникът на Кремъл добавя, че специалният пратеник на Тръмп ще пристине с "група американски служители, които са ангажирани с украинските въпроси“, допълва ТАСС.

Снощи американският президент Доналд Тръмп каза, че ще изпрати Уиткоф в Моска, но повече подроности за посещението не даде. Също така американският лидер инзрази надежда, че краят на кофлика е близо.

От Киев също потвърдиха, че са съгласни с рамката на мирния план. През уикенда се проведоха срещи в Женева, след които 28-точковия план беше съкратен на 19 точки. Все още предстои изясняване на "най-деликатните въпроси".

 

