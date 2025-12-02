IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нетаняху получи покана от Тръмп да посети Белия дом

Двамата лидери са разговаряли по телефона

02.12.2025 | 07:20 ч. 0
Нетаняху получи покана от Тръмп да посети Белия дом

Израелският премиер Бенямин Нетаняху съобщи, че е разговарял по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп, от когото е получил покана скоро да посети Белия дом, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Според изявление на канцеларията на израелския премиер двамата лидери са изтъкнали значението на разоръжаването на "Хамас" и демилитаризацията на ивицата Газа, както и своя ангажимент към тези цели. Тръмп и Нетаняху обсъдиха също възможностите за установяване на отношения между Израел и държави, които все още не признават израелската държава, се посочва в изявлението.

По-рано американският президент заяви в публикация в социалните мрежи, че Израел трябва да поддържа диалог със Сирия.

тръмп нетаняху белия дом покана
