Новият на Анистън разкри как двамата разрешават споровете си

Джим Къртис разкри как с Дженифър Анистън решават конфликтите във връзката си. За романтичните им отношения се разбра през юли 2025 г., но после стана ясно, че двамата вече са заедно от година.

50-годишният хипнотизатор и 57-годишната актриса често са заедно, което значи, че редовно имат спорове.

“Eдинствената причина, заради която сме тук, на тази земя, е заради междуличностни връзки. Поправянето е част от всичко това, ние живеем с него. Прекарвам много време с приятелката си, ние прекарваме много време в къщата заедно. Така че - понякога може да има малки неща, които пламват. Ние имаме възможността или да сме тихи, или да сме гневни и да напуснем къщата, и да помислим за това. Да медитираме или да опитаме и да го променим, или ние можем да кажем: "Хей, това се случи, и аз съжалявам".", коментира той в подкаста "Ced with Intention".

