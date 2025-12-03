Талибаните екзекутираха публично мъж, убил 13 души

Талибаните в Афганистан днес екзекутираха мъж, който бе осъден на смърт за убийството на 13 членове на едно семейство, сред които и 9 деца, предаде Асошиейтед прес.

Екзекуцията бе извършена на стадион в източния град Хост в присъствието на десетки хиляди хора.

Върховният съд на Афганистан каза, че това е 11-ото изпълнено смъртно наказание, откакто талибаните се върнаха на власт в Кабул след хаотичното изтегляне на силите на САЩ и НАТО през август 2021 г.

Специалният докладчик на ООН за Афганистан Ричард Бенет по-рано днес написа в социалната мрежа „Екс“, че публичната екзекуция е изглеждала неизбежна, но призова изпълнението ѝ да бъде отменено. „Публичните екзекуции са нехуманни, жестоки и необичайни наказания и противоречат на международното право“, подчерта Бенет.

Афганистанските талибани наложиха строга интерпретация на ислямския закон, известен като шериат, включително публично изпълнение на смъртни наказания, забрана за афганистанските момичета и жени да посещават средни и висши училища и почти напълно ограничиха възможностите им за трудова заетост.

Върховният съд разпространи изявление, в което се казва, че изпълненото днес смъртно наказание е било потвърдено на три съдебни инстанции, както и от върховния лидер на Афганистан Хайбатула Ахундзада. Осъденият бе застрелян от роднина на жертвите му, каза говорител на полицията в Хост.

Според обвинението мъжът е влязъл в семейна къща в провинция Хост и е застрелял 13 членове на едно и също семейство, включително 9 деца и тяхната майка. На роднини на жертвите е било предложена възможността да простят на насилника и да се помирят с него, като по този начин животът му е щял да бъде пощаден. Опечалените близки обаче са настояли убиецът да бъде осъден на смърт.

По време на предишното си управление в края на 90-те години на миналия век талибаните редовно извършваха публични екзекуции, бичувания и убивания с камъни. /БТА