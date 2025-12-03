Венера влезе в Стрелец, какво очаква зодиите?

Планетата на любовта, красотата и романтиката Венера влезе в огнения знак Стрелец на 30-ти ноември и ще остане там до 24-ти декември. Сега прегръщаме новите преживявания, трябва да сме любопитни, отворени към света, да пътуваме повече. Чакат ни нови срещи, хобита и дейности. По-ентусиазирани сме. Ето какво да очаква всяка зодия, според "NSSG-club".

Овен

Транзитът на Венера носи нови връзки за тях. Или стимулира флиртовете, ходенето по срещи. Но да не позволяват на вълнението така да ги отнесе, че да провалят всичко или да загубят връзка с реалността.

Телец

Да внимават с излишъците и да не прекаляват с нищо. Нека бъдат по-отворени към нови хоризонти и пътища, но да не губят себе си. Сега са доста сантиментални.

Близнаци

Умът им е остър, бърз и попива всичко около тях, дори прекалено много, стават излишно проницателни. Нека разберат, че те не са център на света и не всеки говори за тях постоянно.

